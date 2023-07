Tout roule pour les Wavriens de ServiPools, qui enchaînent les victoires

Depuis le début de l’année, les troupes wavriennes de David Maniet et Thierry Lampe répondent présents.

"Ce week-end encore, nous étions bien présents sur les podiums avec une victoire de Greg Halin, une deuxième place pour Benoit Vanderdonckt et une troisième place pour Jonathan Paulus chacun dans leur catégorie respective", indique David Maniet.

Il suffit de se pencher sur le bilan de l’équipe après cinq mois de courses pour se rendre compte que tout roule !

"Nous en sommes à 30 victoires, 36 secondes places et 30 troisièmes places, soit un total de 96 podiums."

Et pas des moindres puisque la formation wavrienne compte deux titres de champion de Wallonie avec Benoit Louyet et Steve Guillaume en EDH. On relève aussi quatre titres de champion Namur – BW – Luxembourg – Liège avec Marc Tabourdon, Fred Wilmet, Jonathan Paulus et Fred Jacob en EDH.

"Nous avons un titre de champion du Hainaut avec Jean-Pierre Hustin en EDH ainsi qu’un titre de champion de Belgique avec Fred Jacob en EDH."

Sans oublier une victoire au classement final inter-équipes en France aux deux jours de Romilly-sur-Seine. "Jusqu’ici, nous avons brillé dans tous les championnats pour lesquels on pouvait décrocher des titres. Il reste trois mois de courses avec encore de très beaux objectifs en EDH. Le 12 août à Brugelette, avec le championnat d’Europe inter-fédération EDH (Francophone)/WAOD (Néerlandophone); le 26 août à Couvin, avec le championnat du Monde EDH (organisé par notre ami Christophe Lambert). Thierry et moi nous tenons d’ores et déjà à féliciter tous les coureurs de l’équipe pour leur magnifique saison, remercier nos fidèles partenaires ainsi que les fédérations qui font un boulot exceptionnel pour que les coureurs puissent rouler en toute sécurité sur les courses."