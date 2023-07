Football: Wavre Limal B ne s’alignera pas en Provinciale 3D

L’information était dans l’air et a été officialisée par le club: Wavre Limal n’alignera pas son équipe B en championnat cette saison. "Le point de départ est une incompréhension au niveau de la communication entre la P2 et la P3, explique le directeur technique général, Christophe Dermiens. À cela s’est greffée la fin d’un cycle d’une super-génération de joueurs qui ont choisi de privilégier les études et la pratique d’un football un peu plus en dilettante. Sans oublier que le coach, Mohamed Riani, a fait un pas de côté pour se consacrer à notre P1 féminine et à d’autres tâches dans le club."