Wavre : deux fois plus de place à l’école Escalpade de Limal

Pour la directrice de l’établissement secondaire, Frédérique Verhulst, les professeurs, les équipes paramédicales et les bénévoles, c’est un moment important: "Nous avons commencé les travaux d’aménagement en mars 2021, et ils se sont poursuivis malgré la rentrée scolaire 2022. Il est temps de les inaugurer à présent. Je me réjouis particulièrement de l’espace dont nous disposons, car nous avons doublé la surface de l’école.

À l’ancien bloc s’est ajouté un second volume en forme de L dans lequel nous avons consacré une belle place à une salle polyvalente, forum-réfectoire, et une spacieuse salle des professeurs à l’étage. Des endroits pour déposer les appareillages de nos élèves ont aussi été prévus un peu partout, ainsi que des sanitaires, etc. Tout est fait pour répondre aux besoins spécifiques de nos 80 élèves. Et de notre personnel, puisque nous employons une trentaine d’enseignants et 23 paramédicaux: kinés, logopèdes, puéricultrices, psychologues…"

Les soutiens financiers ont été nombreux pour cet Escalpade 2.0. Ce sont ceux de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi de nombreux donateurs tels que la Fondation Roger de Spoelberch, la Fondation NIF, le Fonds médico-social ICB, le Rotary de Louvain-la-Neuve, le Fonds Lokumo et Besix Foundation.

Une belle histoire

L’Escalpade est une belle histoire. Celle de la détermination d’une poignée de parents d’enfants atteints d’une déficience motrice et/ou cognitive qui, confrontés au manque de solutions d’accueil en Brabant wallon, ont fondé en 2005, une école primaire d’enseignement spécialisé de type 4, à Louvain-la-Neuve. Quatre ans plus tard, une école secondaire du même type ouvrait à Limal, pour des jeunes de 12 à 21 ans. La moitié des élèves y suivent un cursus similaire à celui de l’enseignement général-technique-professionnel (forme 4). L’autre moitié est dans un apprentissage d’adaptation sociale plus basique (forme 1).

"Pour la forme 4, l’enseignement spécialisé organisé ici suit les mêmes programmes que l’enseignement ordinaire mais les classes sont plus petites et plus encadrées, explique la directrice. Les élèves ne sont jamais plus que 9 en classe. Nous avons une filière générale, une filière technique et une professionnelle. Évidemment, nous ne proposons qu’un minimum d’options pour que ce soit tenable. Et parce que les déficiences motrices ne permettent évidemment pas de se projeter dans n’importe quel boulot plus tard. Pour certains élèves, le but est de préparer la poursuite d’éventuelles études supérieures."

Ouverture aux malentendants et malvoyants

Cette journée a également été l’occasion d’annoncer officiellement l’ouverture de cette école secondaire pas comme les autres aux élèves malentendants et/ou malvoyants.

"Cette demande nous est parvenue de la part de parents désemparés car l’école la plus proche est bien souvent celle située à Uccle, reprend Frédérique Verhulst. Nous avons déjà quatre nouveaux inscrits pour la rentrée. Leur arrivée ne nécessite pas de nouveaux aménagements. A priori, ils rejoindront les classes existantes. On va essayer de garder tout le monde ensemble."