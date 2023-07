Surprise : Walibi souhaite construire une nouvelle montagne russe familiale à Wavre

Jusqu’au 12 juillet prochain, ce projet ainsi que le réaménagement de la zone alentour font l’objet d’une enquête publique.

Concrètement, la nouvelle attraction, une montagne russe, sera implantée sur les étangs de la "Gold River" et serpentera entre terre et eau, décrit Belpark, société qui gère le parc. De ce fait, l’attraction Gold River Adventure et ses petits bateaux disparaîtront.

La nouvelle attraction est destinée à un public familial avec enfants. Elle parcourra un circuit de quelque 950 mètres de long et présentera trois lancements avec propulsion électromagnétique et trois "bosses", dont la plus élevée atteindra les 15 mètres de hauteur. Les trains pourront atteindre une vitesse de 65 km/h. La capacité théorique de l’attraction est de 1 250 personnes à l’heure.

"L’embarquement des visiteurs se fait dans la gare et le lancement du train se fait dans la prolongation couverte de la gare. Ces bâtiments sont localisés en bordure de l’étang, près de la “Salsa y Fiesta” et de l’arrière du “Flashback”. La zone de lancement a été couverte pour réduire l’incidence acoustique. Par sa conception, munie d’une propulsion uniquement à l’aide de moteurs magnétiques de type LSM, le fonctionnement du coaster lui-même est particulièrement silencieux (à la différence d’anciennes attractions “à chaîne”)", lit-on dans les documents.

Néanmoins, pour limiter l’impact sonore de la zone (cris des visiteurs sur l’attraction, etc.), un mur antibruit en bois, de quelque 190 mètres de long et 8 mètres de haut, reliera l’arrière du Psyké Underground et l’amphithéâtre existant, le long d’un chemin technique, du côté des habitations les plus proches du parc.

En outre, "étant donné que le site concerné par le projet se trouve en zone inondable, et compte tenu des évènements de juillet 2021, il a été décidé de remonter les installations techniques hors de l’aléa d’inondation pour réduire leur vulnérabilité".

Ajoutons que les files d’attentes seront réalisées "sur pilotis afin de créer l’ambiance d’un port de pêche. Le chemin serpente sur le lac et présente des cabanons en bois."

Le Psyké Undeground à nouveau nommé Turbine ?

Car la zone, comprenant le Psyké Undeground et le Flashback, proposera un nouveau thème, "Dock World", pour lui donner une ambiance de port de pêche.

Le Psyké Underground sera relooké en hangar maritime désaffecté et sur les plans présentés, on peut même y voir le mot "turbine". L’attraction reprendra-t-elle son ancien nom ?

En outre, une halle de plus ou moins 522 m2 sera construite à côté du Psyké Undeground et les sorties des trois attractions de la zone - Psyké Undeground, Flashback et la nouvelle attraction - y convergeront. Pour ce faire, la sortie du Flashback sera modifiée.

Dans cette halle, se trouveront des sanitaires, un point de vente sucrerie (gaufres, glace, etc.), une boutique, une réserve et divers locaux techniques.

Et si un restaurant sera démoli dans le cadre du projet, un autre, avec terrasse en conteneurs, verra le jour le long de la façade du Psyké Underground.

Les zones de pique-nique de la zone seront rénovées tandis que les différents chemins seront eux aussi rénovés et adaptés.

Les travaux débuteront dès réception du permis exécutoire, précise Walibi. La durée du chantier est estimée à 16 mois et se déroulera en partie durant la période de fermeture du parc. L’ouverture est espérée en 2025.

Il revient au collège communal de Wavre de délivrer ou non le permis sollicité.

