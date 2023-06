- Le premier rendez-vous est prévu ce samedi 1er juillet, de 14h à minuit, à la Vitamine Z, avec un concert de Doria D, les percussions du groupe Casa Del Djembe, ainsi que les cracheurs de feu et le Vélo Ghetto Blaster du Gzoo Collectif.

- La seconde Chill Zone aura lieu le samedi 8 juillet, de 14h à 1h du matin, sur la plaine de l’Orangerie, en face du 43 de la chaussée des Gaulois. Au programme le show des Rixensartois de Max Extrême (MXT) avec des démonstrations de "big air" des meilleurs riders du moment en BMX, roller, trottinette ou skate, avec notamment la présence du multiple champion du monde Jimmy Van Belle. Il y aura aussi de la musique: le rappeur NaTh et la chanteuse bruxelloise de R&B Aszul qui assure la promotion de son premier EP intitulé Porcelaine. Au cours de la journée, une multitude d’activités réparties sur la plaine, seront accessibles aux petits et grands: grimage avec trois maquilleurs professionnels, médiation animale avec des petits chiens, initiation au Tae Bo (mélange de boxe et de taekwondo), dégustation de produits équitables et locaux, visite pédagogique et ludique du jardin de l’Orangerie. Il y aura évidemment un espace pour se rafraîchir et grignoter. À 22 h, cinéma en plein air avec Top Gun Maverick.

- Enfin, la troisième Chill Zone occupera, le samedi 2 septembre, de 14h à minuit, les installations de l’AS Beauchamps, au Villagexpo, place de la Constellation. Le skate sera mis à l’honneur et on y proposera des initiations, accessibles aux plus jeunes, encadrées par les animateurs chevronnés de MXT. On pourra aussi s’adonner à d’autres disciplines sportives moins connues comme le frisbee golf, le kin-ball ou la crosse canadienne. Il y aura également un stand pour plonger dans la réalité virtuelle, des ateliers animés par la Vitamine Z et des jeux d’air games. En soirée, cinéma en plein air avec Les Trois mousquetaires: D’Artagnan sur écran géant.