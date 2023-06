Anne Masson remet les clés des finances de Wavre à Gilles Agosti

Ensuite, il y a la liste des subventions qui sont demandées, comme chaque année, par diverses associations, en dehors du budget établi. Il s’agit de la première modification budgétaire des comptes de la commune. Ensuite Anne Masson, qui fait toujours fonction d’échevine des Finances commentera pour la dernière fois, le projet des premières modifications budgétaires de l’administration communale pour le service ordinaire et extraordinaire de l’exercice 2023. Cela comprend la reprise des résultats du compte 2022 et divers ajustements. Après ces opérations, les résultats généraux seront en boni à l’ordinaire de 2 854 691,67 € et toujours à l’équilibre à l’extraordinaire.

Le résultat du service ordinaire à l’exercice propre s’élèvera quant à lui à 27 745,57 €.

Anne Masson cède les finances à Gilles Agosti

On s’en doute, c’est avec un petit pincement au cœur que le bourgmestre de Wavre cédera ensuite cette compétence à Gilles Agosti qui deviendra au 1er juillet échevin des Finances de la ville de Wavre.

Depuis 2002, Anne Masso a géré les deniers de la commune avec bienveillance et fermeté. Pendant 20 ans, Anne Masson a imprimé un style et une rigueur au niveau de la gestion financière de la commune.

Gilles Agosti son successeur mesure combien cet héritage est important. "Il est évident que je ne connaîtrai jamais une telle carrière. En effet, le temps, les outils et les crises font que mon expérience sera différente. Elle n’en sera pas moins belle ou exaltante pour autant. Mais Anne Masson a tenu avec justesse les finances pendant 20 ans. Elle l’a fait avec passion, rigueur, fermeté, car il en faut, mais aussi avec beaucoup d’humanité. Malheureusement, tout cela, on ne le sait que trop peu. Quand beaucoup d’autres villes et communes ont des finances dans le rouge, Wavre résiste encore et toujours. C’est remarquable d’avoir ainsi maintenu les comptes de la commune dans le vert. C’est son œuvre pour sa Ville ! Cet héritage est une source d’inspiration pour moi jeune conseiller. C’est aussi un privilège que de pouvoir travailler aux côtés d’Anne Masson."

Un geste fort

En novembre, en choisissant Gilles Agosti pour reprendre les finances, la nouvelle majorité conduite par Anne Masson a posé un geste fort.

Depuis novembre, Gilles Agosti a eu le temps de s’investir dans sa nouvelle compétence échevinale . "J’ai effectivement beaucoup lu et relu mais aussi analysé les différentes crises et leurs impacts sur les comptes de la Commune. Je suis à la fois excité par la nouvelle tâche qui m’attend mais aussi très humble face à l’ampleur de celle-ci. L’échevin des Finances est avant tout au service des citoyens mais également au service de tous les membres du Collège. C’est une fonction qui implique énormément de rigueur et impose une vision à 360° sur l’ensemble des projets et des réalisations au sein de la commune. Au niveau des finances communales on sait que l’équilibre est très fragile et à cet égard les analyses récentes ne sont pas spécialement réjouissantes. Mais Wavre peut compter sur une administration forte. Ce qui est un énorme atout."