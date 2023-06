Le club photo Hypathia d'Ottignies expose ses plus beaux points de vue à l’Ermitage à Wavre

Si elle a commencé à apprendre la technique avec internet, depuis 1,5 an, Valérie Villain est membre du club photo Hypathia d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Celui-ci organise une exposition au château de l’Ermitage, à Wavre, pour présenter le travail de ses membres. Le vernissage se tient ce vendredi 23 juin, de 18 h à 22 h et l’exposition se poursuit tout le week-end, samedi de 11 h à 19 h et dimanche de 11 h à 17 h.

"Là, je suis sur la photo. Je suis dans un bus recouvert de mousse qui est garé dans un ancien dépôt de la police laissé à l’abandon, continue la photographe amateur. J’ai mis l’appareil photo sur un trépied et j’ai utilisé le retardateur. J’ai pensé à cette photo de Rosa Parks qui regarde par la fenêtre d’un bus. C’était quelque chose d’instinctif. Le respect des droits humains et la place de chacun dans notre monde sont des sujets qui me touchent. Et j’ai nommé cette photo “Remember Rosa Parks” pour la reconnecter à l’émotion du moment où elle a été prise."

Sur les 45 membres effectifs du club, 23 ont choisi d’exposer. Il n’y a pas de thème spécifique, ce qui permet de contempler des images aux styles divers et aux techniques variées.

"Des photos qui dégagent une émotion chez les gens"

"Lors d’ateliers préparatifs, on a amené 8 photos pour en discuter et en retenir 3 maximum par participant. En général, le choix se fait assez vite : quand une photo dégage quelque chose, il y a un murmure qui se répand dans le groupe, des “waouh”, cela s’entend donc. Ce ne sont pas forcément les photos préférées de ceux qui les ont prises, mais ce sont celles qui dégagent une émotion chez les gens. Il y avait toutefois beaucoup de liberté et si une de nos photos nous tenait à cœur ou qu’elle transmettait ce qu’on avait envie de dire, on pouvait la retenir, car une photo, c’est aussi un moyen d’expression."

Les membres du club photo se réunissent le troisième samedi du mois dans les locaux de la Maison de la Laïcité d’Ottignies-Louvain-la-Neuve (19, rue des Deux Ponts). "On est plus ou moins 25 aux réunions. Le comité du club se réunit aussi une fois par mois pour établir un programme mais nous sollicitons également les membres pour présenter un sujet ou partager leur expérience, que ce soit au niveau technique photo ou d’approche, par exemple. On réalise ensuite, soit le jour même, soit une autre fois, un atelier pratique avec les explications reçues. On fait des sorties pour réaliser des photos qu’on commente lors d’une prochaine réunion. On propose aussi des challenges avec une thématique ou une contrainte technique à respecter. Mais au club, on vient surtout pour passer un bon moment", conclut Valérie Villain.