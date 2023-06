Wavre : 88 kilomètres de sentiers identifiés et cartographiés

Au niveau communal, c’est l’équipe du plan vert, qui compte une dizaine d’ouvriers, qui doit évacuer ces déchets. Mais cette équipe a déjà fort à faire avec les plantations, l’entretien des parterres, l’arrosage régulier, le désherbage thermique ou mécanique. Depuis ce mois d’avril 2023, l’équipe a été renforcée: quatre équivalents temps plein avec des contrats à durée déterminée jusqu’à la fin novembre.

"Ce renfort ne permet cependant pas l’entretien optimal des sentiers, qui intervient souvent de manière ponctuelle, en fonction des signalements faits par la police ou par les citoyens, regrette l’échevin Paul Brasseur. Notons cependant que l’entretien différencié de certaines parcelles avec notamment un fauchage tardif ou une tolérance plus grande par rapport à la végétation ou la pratique de l’éco-pâturage comme c’est le cas au quartier des 4 Sapins, ainsi que certaines externalisations avec des tontes de pelouse effectuées par des prestataires privés permettent un gain de temps précieux."

Cartographie

Mais ce n’est pas suffisant pour entretenir les 88 km de chemins et sentiers praticables sur le territoire communal. Ces chemins et sentiers viennent justement d’être cartographiés par la société Irco qui avait été désignée pour cette tâche dans le cadre d’un marché public. "Elle nous a livré un travail très intéressant, qui permet de caractériser ces chemins et sentiers. Il ne s’agit cependant pas encore d’une modélisation, comme on pourrait le faire pour un cours d’eau.

Le service mobilité travaille, en collaboration avec le service informatique, à la mise à disposition de ces informations pour le grand public. Une hiérarchie sera également réalisée, à usage interne, afin de déterminer les chemins et sentiers qui méritent une attention particulière, par exemple parce qu’ils servent de liaison vers des écoles ou des points d’arrêt de la SNCB, ou parce qu’ils sont repris dans des itinéraires de promenades."

L’Atlas des chemins vicinaux de 1841 comme référence

Mais face à la question de savoir à qui incombe l’entretien de ces voies communales, le premier échevin wavrien est très clair: "L’entretien des sentiers incombe soit à la Commune, s’ils sont repris à l’Atlas des chemins vicinaux, aujourd’hui intégré dans le décret voiries de 2014, soit aux propriétaires des parcelles traversées par ceux-ci, s’ils restent accessibles au public, par exemple en raison d’une servitude de passage ou d’un usage incontesté.

Depuis 2012, les chemins et sentiers repris à l’Atlas sont devenus imprescriptibles, de sorte qu’il n’est plus permis à un propriétaire voisin de se les approprier par écoulement du temps. Ces sentiers sont donc ouverts au public et les anciens chemins vicinaux non déclassés sont repris en voirie communale depuis 2014, sauf décision contraire du conseil communal." En d’autres termes, le fait qu’un propriétaire d’une parcelle adjacente à un sentier ou traversée par celui-ci empêche physiquement le passage est totalement interdit. Ce propriétaire est par ailleurs tenu d’entretenir le sentier et de maintenir son usage.