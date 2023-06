Amiante à la caserne des pompiers de Wavre: "Toutes les précautions sont prises !"

"Sans vouloir m’énerver, je suis néanmoins déçu des propos tenus à mon égard. Je dirai même que si rupture de confiance il y a, elle est dans les deux sens, dit Christophe Dister. Depuis 2019, je me suis employé à régler de nombreux dossiers et à veiller à ce que d’importants investissements soient réalisés en faveur des pompiers en Brabant wallon. Les dossiers sont nombreux: 60 pompiers supplémentaires, une nouvelle caserne à Tubize, plus de 10 millions pour la caserne de Wavre… Mais surtout, je dois souligner que l’on avance dans un climat constructif avec les différents intervenants dont les représentants syndicaux.

Le garage de la caserne a été vidé. Le matériel et les véhicules se retrouvent sur le parking extérieur. ©EdA

Je constate que, à la caserne de Wavre uniquement, quelques pompiers sont plus vindicatifs que constructifs. Concernant le problème qui nous occupe, je n’ai jamais eu le moindre retour de quoi que ce soit à propos d’amiante. Aucune crainte exprimée non plus ! Là, on m’a fait savoir lors d’une réunion de concertation syndicale qu’un prélèvement a eu lieu sans savoir dans quelles conditions cela a été fait… Malgré tout, on prend toutes les précautions directement, on réagit, on procède à de nouveaux prélèvements, je demande à prendre toutes les mesures pour se prémunir et éviter tous les risques. J’avais demandé de ne pas communiquer avant d’en savoir plus. Mais vendredi, j’ai eu des appels de toutes parts: TV Com, la RTBF… Un pompier de Wavre a sorti l’information. C’est son droit, et j’ai donc été contraint de répondre aux questions. Moi, je ne suis pas là pour faire de la “com” malgré ce que j’ai pu lire !"

Christophe Dister insiste: "On a pris les choses très au sérieux. C’est normal que l’on fasse des prélèvements pour connaître l’étendue du problème. Lors de la réunion, j’ai d’ores et déjà indiqué que nous allions procéder à une décontamination complète dès les résultats obtenus. Le service externe de prévention était présent. Nous avons déjà vu avec lui comment mettre en place un plan de suivi pour chaque pompier qui a pu être en contact avec la zone touchée".

Sur l’origine de cet amiante, Christophe Dister apporte là aussi des précisions: "On m’a parlé de travaux en 2005, réalisés par une autre instance. Ce sont les pompiers eux-mêmes qui m’ont appris ces travaux et le lien éventuel. Je ne pouvais pas le savoir. Je dirais même que ce sont plutôt eux qui auraient dû me prévenir, émettre des craintes s’ils avaient des doutes… Ce comportement de quelques pompiers est assez décevant. Je ne mets néanmoins pas tout le monde dans le même bateau. C’est dommageable d’autant que ces personnes veulent rester anonymes. Je répète que si ces personnes ont des inquiétudes, qu’elles me contactent. J’insiste toutefois encore sur le fait que nous avons une très bonne collaboration avec les responsables syndicaux".