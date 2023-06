Basse-Wavre : le serpent n’est pas venimeux, mais attention tout de même…

Selon une source bien informée, on est presque certain d’avoir affaire à un serpent des prés qui se serait évadé d’un domicile pas très éloigné.

Il n’est pas venimeux, mais il s’impose de prendre des précautions si on veut l’attraper. Et, pour tout dire, il n’est pas du tout indiqué de le manipuler. En effet, par peur sans doute, il risque de s’enrouler autour de la main ou du bras et de mordiller celui ou celle qui lui aurait mis le grappin dessus. Il pourrait en effet confondre cette main ou ce bras avec une souris ou un tout petit rat dont il raffole et qui constitue (nt) sa nourriture préférée.