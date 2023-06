Wavre met à l’honneur son marcheur au grand cœur, Jean-Marie Van Butsele

La marche caritative organisée par Jean-Marie Van Butsele du 12 février au 14 mars entre Louvain-la-Neuve et Monaco, a rapporté pas moins de 22 000 € au profit de la Fondation Bâtisseurs d’étoiles. Une partie sera versée au Pensionnat Henri Jaspar (Watermael-Boitsfort) et à l’"Association Jeune J’Écoute Monaco". Ce montant de 22 000 € a été dévoilé ce mardi 13 juin 2023 à l’hôtel de ville de Wavre où les autorités communales mettaient à l’honneur le marcheur limalois au grand cœur. C’est non sans émotion que Jean-Marie Van Butsele s’est présenté dans la salle des Templiers suite à cette invitation surprise. De nombreux amis et connaissances l’y attendaient, en ayant bien gardé le secret: "Je m’attendais à quelque chose du genre. Mon épouse m’a dit que ce mardi 13 juin, on ne faisait rien…"