C’est le retour des démousseurs escrocs, attention aux arnaques: "À escrocs rusés, mamies rusées !"

La répression ne suffit cependant pas, loin de là, pour endiguer un phénomène qui n’a rien de nouveau mais les escroqueries de ces pseudo-démousseurs deviennent de plus en plus élaborées et "le montant de l’arnaque, s’il est souvent de plusieurs centaines d’euros, peut aller jusqu’à 30 000 €, comme dans une affaire que l’on a connue en Brabant wallon", indique Olivier Lozet, DirCo à la police fédérale.

"Mamie rusée – Les escrocs n’ont qu’à bien se tenir !"

Ça commence souvent par une visite inattendue comme dernièrement à la porte de Micheline, 68 ans, pour une soi-disant urgence à cause d’insectes qui ravageraient sa toiture. Preuve à l’appui avec le spécimen pris en flagrant délit, un expert qui passait justement par là lui propose d’intervenir immédiatement pour éviter davantage de dégâts. Quelle aubaine…

De telles histoires sont monnaie courante et dans ce type d’escroquerie, et les personnes âgées représentent une cible de choix. C’est à elles que s’adresse la campagne de prévention baptisée "Mamie rusée – Les escrocs n’ont qu’à bien se tenir !" présentée ce mercredi 14 juin 2023 à Wavre, une campagne menée par le réseau des polices du Brabant wallon et les services du gouverneur.

"On constate actuellement une recrudescence des pseudo-démousseurs, jardiniers, techniciens, agents des eaux et autres démarcheurs suspects, précise Marc Rézette, le procureur du roi du Brabant wallon. qui détaille, chiffres à l’appui, les différentes arnaques comme les faux agents, les arnaques au vin et les escrocs qui vous font croire que vous avez cassé leur rétroviseur, qui ont dégonflé vos pneus… et enfin les faux démousseurs. Rien que depuis le début des beaux jours, on recense 17 cas en Brabant wallon mais il faut savoir que toutes les victimes ne déposent pas plainte et on sait que les cas sont bien plus nombreux. De plus, les modus operandi sont de plus en plus élaborés avec l’utilisation de terminaux de paiement, l’utilisation frauduleuse des coordonnées d’entreprises qui existent réellement ou encore la présence de véhicules ou d’équipement qui semblent à première vue professionnels."

Ne pas céder à la pression

Souvent les escrocs mettent la pression de différentes manières sur les personnes âgées qui "ont envie de tranquillité et qu’on apporte une solution au faux problème rapidement. C’est le dénominateur commun à toutes les arnaques".

Le contenu de la campagne est axé sur des conseils pratiques, des exemples concrets et des phrases types faciles à retenir, rusées, qui peuvent permettre à la potentielle victime de réagir si elle a un doute.

Le message de la campagne est de dire "non", de refuser l’accès à son domicile en cas de doute et "surtout, ne cédez pas à la pression et prenez le temps de réfléchir avant de décider, ça ne vient pas à quelques jours près, souligne Cécile Boonen, commissaire à la zone de police Orne-Thyle. Nous avons décidé d’axer le contenu de la campagne sur des conseils pratiques, des exemples concrets et des phrases types faciles à retenir, rusées, qui peuvent permettre à la potentielle victime de réagir si elle a un doute."

Et au moindre doute, il est d’ailleurs conseillé d’appeler le 101 car "dénoncer ces faux démarcheurs, c’est nous aider à améliorer la sécurité de tous".

La campagne est menée sur les réseaux sociaux, mais aussi via des affiches, des folders… L’idée, c’est de toucher toutes les victimes présumées par le biais des proches et des associations aussi.

Pour tout renseignement complémentaire: gouverneurbw.be/mamierusee