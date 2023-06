Caroline De Backer, la nouvelle présidente des commerçants de Wavre: "Le positif attire toujours le positif"

Pouvez-vous vous présenter en bref ?

J’ai 31 ans, j’habite Beauvechain, et je suis la cadette d’une famille de 4 enfants. J’ai grandi du côté de Waterloo-Lasne-Braine-l’Alleud. Je gère le Pronti de Wavre depuis que j’ai 23 ans, puis j’ai repris celui du Douaire à Ottignies, et j’ai ouvert, après le Covid, Le Comptoir de Joséphine, une épicerie fine au Douaire aussi. J’adorerais en ouvrir une à Wavre…

D’où vous est venue cette fibre commerçante ?

Ma maman avait une boutique pour enfants et mon papa était entrepreneur. J’ai grandi là-dedans. Et dès la 3e secondaire, j’ai été en option "gestion d’entreprises" au Cardinal Mercier, et j’ai adoré.

L’ACW compte environ 150 membres actuellement. À combien devriez-vous être, idéalement, selon vous ?

Avant de chercher à faire plus de cotisants, j’aimerais réussir à faire naître un esprit d’équipe entre commerçants, qu’on soit membre cotisant ou pas. Par exemple, j’adorerais qu’on se mette d’accord pour ouvrir les dimanches durant les soldes, je sais que c’est un peu un rêve à cause du coût du personnel pour certains. Mais ce serait un beau geste de solidarité.

Quelle est l’ambiance entre l’ACW et la Ville aujourd’hui ?

À la Ville, comme à l’ACW, on est face à une nouvelle équipe, et on a fait table rase du passé. Même si on n’est pas d’accord sur tout, on arrive à en rire.

Vous aspiriez à ce rôle de présidente de l’ACW ?

Honnêtement, non. Je ne cherche pas la reconnaissance par ce biais, je m’en fiche. J’avais des craintes au début, mais j’ai une chouette équipe et grâce à ces petits brassards, j’arrive à flotter. (rires).

Ce que j’aime dans mon rôle de présidente, c’est de parler avec tout le monde. On a tous des commerces différents et des manières de gérer différentes. Quand quelque chose ne va pas, qu’on vienne me le dire. Qu’on soit un commerçant cotisant ou pas. Même si on ne peut pas tout changer, on peut écouter. On peut trouver des arrangements, je serai toujours à l’écoute de ceux qui ont des difficultés.

La vie d’indépendant n’est pas un long fleuve tranquille. Derrière une enseigne se cache une personne, un entrepreneur, et il (ou elle) a une vie privée, une famille, parfois des soucis. Mais j’aimerais qu’on soit solidaires pour que le commerce se développe. Le positif attire le positif. On a tous une good vibe à faire partager !