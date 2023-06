Quatre titres provinciaux pour ServiPools DT Racing

Les Wavriens de ServiPools DT Racing viennent de frapper fort puisque les troupes de David Maniet et Thierry Lampe ont tout simplement remporté quatre titres de champions provinciaux. La course se déroulait à Gosselies en EDH, avec le championnat Namur/Brabant Wallon/Lux/Liège. "Nous faisons une razzia sur les maillots, quatre titres de champions", se réjouit David Maniet. Jonathan Paulus en masters A, Fred Jacob en masters B, Fred Wilmet en Masters C et Marc Tabourdon en Masters D.