Seulement 35 demandeurs pour les primes anti-inondations à Wavre

"C’est vrai que ce chiffre est assez faible, compte tenu du fait que quelque 2 000 habitants et commerçants sont concernés, d’après le nombre de ménages et commerçants sinistrés en juillet 2021, commente Paul Brasseur, l’échevin en charge des inondations, initiateur de cette mesure préventive. Je n’ai pas vraiment d’explication à cela, si ce n’est une crainte de la part des personnes concernées que ce soient des démarches trop compliquées. C’est pourtant assez simple et on donne même une liste avec les différentes entreprises de la région qui peuvent fournir le matériel. Mais ça demande évidemment une prise de conscience des risques. Et il faut aussi élaborer une stratégie de prévention individuelle pour son bien, ce qui n’est pas facile pour ceux qui n’ont pas nécessairement assisté à la manière dont l’eau s’est infiltrée lors du sinistre."

Les inondations de juillet 2021 ont occasionné des dégâts considérables dans 60 rues et places wavriennes. L’événement était exceptionnel mais le Collège communal a mis en place divers dispositifs collectifs pour lutter contre les inondations et les coulées de boue, à l’avenir. Au rang des dispositifs préventifs, les zones d’immersion temporaires sont devenues indispensables dans une ville d’eau telle que Wavre, où passe la Dyle.

Une moyenne de 2 077 € par installation

Les primes ont, elles aussi, pour but de stimuler la prévention, mais de manière individuelle. Elles sont destinées aux habitants et commerçants qui réalisent des aménagements et installations permettant de freiner l’intrusion des eaux dans leur bâtiment, grâce à des batardeaux, des murets, des châssis hermétiques, des panneaux pour soupirail, ou encore l’imperméabilisation de murs.

C’est le conseiller en gestion de l’eau de la Ville qui décide du sort réservé aux dossiers. En analysant les données des dossiers déposés par les citoyens, il est intéressant de relever qu’une installation "type" revient aux alentours de 2 077 €. La prime octroyée couvre en moyenne 48% des dépenses engagées. Pour rappel, la prime communale peut couvrir jusqu’à 80% des dépenses engagées par le demandeur et est plafonnée à 1 000 € par immeuble.

"Cette prime n’a pas de limite dans le temps, ajoute l’échevin. La Ville a tout intérêt à soutenir les efforts de ses habitants qui souhaitent se protéger des dégâts des eaux."

Pour simplifier les démarches les formulaires de demandes viennent d’être revus. Ils sont disponibles sur

www.wavre.be/prime-anti-inondation