Les demandes d’aide ont explosé en 2022

Même si 2022 est clôturée avec un petit résultat positif (94 458 €), Carine Hermal, la présidente du CPAS, n’a pas manqué de faire remarquer que "cela fait 4 ans que le résultat des comptes à l’ordinaire stagne plus ou moins autour des 100 000 €. Il faut remonter plus loin pour avoir des résultats beaucoup plus positifs."

Pour gommer le déficit de 804 338 € des comptes de 2022, il a fallu user d’un tour de passe-passe comptable. D’abord en intégrant le résultat de l’exercice antérieur (247 431 €) et en y ajoutant un prélèvement au fonds de réserve (700 000 €). In fine, l’année se termine bien et il reste encore un solde de 2 850 284 € dans le fonds de réserve du CPAS.

+20% pour l’aide sociale, +183% pour l’aide en nature

Malgré beaucoup de rigueur, en 2022, les dépenses du CPAS (26,47 millions€) ont pesé lourd sur le résultat comptable. La plus grande part provient des frais de personnel (60%). Avec toutes les indexations et quelques engagements et notamment celui d’un tuteur énergie, d’une psychologue, d’une diététicienne et d’un informaticien, les dépenses ont augmenté de 9,63% pour la totalité des rémunérations des 244 équivalents temps plein du CPAS. L’autre augmentation significative des dépenses provient de l’augmentation (+20%) de l’aide sociale, avec encore quelques aides en lien avec les inondations de 2021 et la crise Covid mais aussi les aides octroyées aux réfugiés venant d’Ukraine (920 000 €). Hélas, les recettes du CPAS ne couvrent plus les dépenses. La Ville a donc augmenté, pour son budget 2023, son intervention à 8,3 millions d’euros contre 5,8 millions en 2022. Une décision prévoyante car avec le cumul de la crise Covid, de la crise énergétique, et l’ajout de l’aide aux réfugiés ukrainiens, les dépenses de l’aide sociale augmentent de manière exponentielle.

"Entre 2021 et 2022, la demande d’aide sociale a augmenté de 27% (1,14 million€) et il ne s’agit que de la demande accordée, a précisé la présidente du CPAS. C’est très interpellant. Pire, cette augmentation s’accélère vers la verticale. Ainsi les aides sociales en nature ont augmenté de 183%. Elles ont presque doublé en 2022 !"

Ainsi, au 31 décembre 2022, il y avait 344 dossiers ouverts contre 326 en 2021. En 2018, c’était à peine 200 dossiers.

"On ne peut nier une augmentation importante. On peut l’expliquer par les difficultés que certaines personnes ont eues à sortir du Covid ou de la crise énergétique mais soyons clairs, ce sont les sanctions du chômage qui ont la plus grosse part des dossiers avec des personnes qui se retrouvent sans revenu et viennent frapper à la porte du CPAS. En 2022, nous avons 1 272 bénéficiaires d’aides sociales soit une augmentation de 28% par rapport à l’année précédente: 951 personnes." Enfin, à la clôture des comptes, au service extraordinaire, il y a un boni de 185 412 €.