Wavre : quand les enfants se mêlent de politique communale

Les 11 élus du conseil des enfants sont âgés de 10 à 12 ans. Ils ont prêté serment, ce mercredi 24 mai, devant la bourgmestre, Anne Masson, et les échevins Gilles Agosti et Kyriaki Michelis. Les enfants sont formés et encadrés par la cellule "Jeunesse & Citoyenneté" de la Ville de Wavre. Avec l’aide de celle-ci, les enfants proposent leurs projets et établissent un programme afin de réaliser un maximum d’actions concrètes durant le mandat. En 2022, le conseil des enfants avait travaillé à la création d’espaces verts adaptés aux enfants. En 2023, ils ont investi dans du matériel pour le skatepark mobile.

Les élus de la cuvée 2023-24 proviennent de six écoles de Wavre. Les voici: Zora Azizaoui, Acha Chabbah, Kenneth Hakiza, Sophia Haupert, Abderhamen Jelani, Archibald Mac Donald, Aurian Mazairac, Victoria Nelis, Lohann Pankert. Mathias Pichon et Stanislas Virvich,

L’histoire ne dit pas si l’un d’eux deviendra un jour bourgmestre de Wavre.