Wavre : la toute première du trio Octale au Botanique

Le trio a vu le jour à Wavre, à l’initiative des deux frangins Choquet. "Il y a 7 ans, Nathan, mon frère aîné, a commencé à jouer de la guitare, raconte Kérian. Il m’a suggéré de me mettre à la batterie pour qu’on puisse répéter ensemble. Tout de suite on a lancé un groupe. On a cherché d’autres musiciens mais sans jamais vraiment former un groupe, puis on a rencontré Lucy qui faisait du théâtre amateur avec Danaële, notre mère."

Le trio est définitivement formé en 2018. Quelques concerts donnés par-ci par-là, surtout à la maison des jeunes de Rixensart, permettent au trio de s’affirmer et de se trouver un nom: Octale. De trouver aussi son style, entre poésie et émotion, porté par une solide rythmique et des mélodies puissantes.

L’aventure est bien lancée et débouche, fin 2021, sur la sortie d’un premier single, Killing Time. À ce morceau, écrit pour un long-métrage, s’ajoute une version retravaillée d’un de leurs anciens morceaux. 2021, c’est aussi l’année de la création du site internet et d’une autre démo. En 2022, le trio mène plusieurs projets, dont l’enregistrement d’un nouveau single, Le Songe, sorti en janvier dernier ( https ://open.spotify.com/album/3a7y4xEMfXqSysoIcnUb8s).

Le groupe se lance alors dans le tournage de son premier clip qui va accompagner ce second single. "Nous l’avons tourné à Wavre mais surtout à Rixensart, poursuit Kérian. Nous sommes en train de boucler la production. Il sera bientôt mis en ligne. Mais il faut dire que notre agenda a été un peu bousculé par ce concert au Botanique…"

Un non qui est devenu oui

Car ce concert, c’est le rêve, si pas le Graal, pour Octale même si cela retarde l’écriture du premier album. "Nous étions à la recherche de concerts. On adore ça, les concerts. On a en fait plein, dans des petites salles, en Wallonie, en Flandre, à Bruxelles. Les concerts, cela a toujours été notre priorité. On a frappé à beaucoup de portes…" Et c’est en frappant à celle du Botanique qu’Octale a décroché la timbale. "Nous avions envoyé un e-mail et proposé quelques dates pour se caser en première partie de l’un ou l’autre groupe. On nous a dit non. Puis ce non est devenu un oui puisque nous ferons la première partie de Silent Utopia, ce dimanche. Nous sommes super contents, heureux. On espère que cela nous permettra de décrocher d’autres dates."

https ://octaleband.com, https ://www.instagram.com/octaleband/