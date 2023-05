10 000 Limalois bientôt privés de cash

La bourgmestre Anne Masson n’a pas manqué de faire remarquer son étonnement par rapport la décision d’ING de fermer son agence de Limal (NDLR: L’agence ING de Court-Saint-Étienne fermera aussi ses portes en juillet). D’autant plus que les autorités communales n’ont pas été averties officiellement de cette décision. "Il n’y a donc pas eu possibilité de dialogue ou de concertation. Rien d’étonnant venant du monde des banques, a balayé du revers de la main la bourgmestre. Il n’y a pas qu’à Limal que la carence de distributeur de billets de banque se fait sentir. Les habitants de Basse-Wavre ne peuvent plus aller chercher l’argent comme c’était le cas il y a quelques années. Les disparitions de ces distributeurs sont inquiétantes. Au-delà d’un service bancaire, il s’agit aussi d’une facilité accordée à l’ensemble des Wavriens. Nous avions, à titre préventif, rencontré un des quatre opérateurs de distributeurs de billets de banque neutres du marché belge. Nous allons, incessamment, parce que le mois de juillet est très proche, le contacter, pour faire une petite analyse des besoins et faire un marché pour avoir ce type de service sur d’autres points du territoire."

Des reports et des ajouts en urgence

Jusque-là, la séance du conseil communal de ce mardi 23 mai avait été vidée de son essentielle substance avec comme plats de résistance la clôture des comptes 2022 du CPAS et l’approbation de la seconde modification budgétaire des comptes 2023 du CPAS. En début de séance, Anne Masson avait en effet annoncé que, suite à un cafouillage dans les agendas, les points concernant la présentation du projet de rénovation de l’Hôtel de ville et de l’église Saint-Jean-Baptiste mais aussi la présentation du projet de CONNECTOW (Connect to Wavre), visant à faire de la cité du Maca la première ville hyperconnectée d’Europe, et enfin, le point concernant l’approbation de la création du conseil consultatif du numérique et de la smart city, étaient reportés au mois de juin.

L’ordre du jour de ce conseil a aussi été bousculé par la demande de l’urgence pour l’ajout de deux autres points concernant deux assemblées générales d’intercommunales, celle d’ECETIA et celle du REW, prévues début juin, avant la date du conseil communal du mois de juin. Le conseil a donc validé l’urgence avant d’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de ces deux assemblées générales. Désormais, on sait déjà que le menu du conseil communal de juin sera hypercopieux, avec, en plus des points reportés, les modifications budgétaires des comptes communaux.