Wavre veut vraiment devenir une smart city

Un autre point de l’ordre du jour, concerne la création d’un conseil consultatif du numérique et de la smart city. C’est une étape importante dans le processus numérique dans lequel la Ville s’est engagée. Que faut-il entendre par conseil consultatif ? Il s’agit d’une assemblée chargée de rendre des avis sur une ou plusieurs questions déterminées. Ce conseil, à l’image de la CCATM qui agit déjà pour l’aménagement du territoire et la mobilité, sera chargé de coordonner des réflexions, de sensibiliser, d’informer, de conseiller et de remettre des avis en matière de numérique et de smart city. Ses avis ne seront pas contraignants.

Mais qu’est ce qu’une smart city ? Le concept de smart city définit l’idée de ville intelligente, ayant la capacité d’utiliser les technologies de l’information et de la communication pour améliorer la qualité de ses services ou d’en réduire les coûts. Devenir une smart city ou à tout le moins devenir une administration super connectée semble être l’ambition de la Ville de Wavre.

Créer un conseil consultatif est donc nécessaire. D’autant plus que dans ce contexte, la Ville a répondu à un appel à projets de la Commission européenne et a été sélectionnée pour bénéficier d’un subside européen de 3.9 millions d’euros qui a débouché sur la création de CONNECTOW (Connect to Wavre), un consortium composé de la Ville de Wavre et de Citymesh.

Citymesh est une société spécialisée dans le développement et la gestion de réseaux sans fil à grande échelle. C’est un des quatre opérateurs mobiles au niveau national, aux côtés de Proximus, Orange et Telenet. Citymesh sera donc le maître d’œuvre du projet pour faire de Wavre, à l’horizon 2030, la toute première ville intelligente d’Europe. Ce projet sera dévoilé en préambule du point de l’ordre du jour concernant la création du conseil consultatif du numérique et de la smart city.