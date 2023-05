Wavre : le Jeu de Jean et Alice 2023 fut une belle une réussite, même privé de ses feux d’artifice

C’était une toute nouvelle équipe et on amorçait la pompe dans le but de construire la prochaine édition, qui aura lieu dans cinq ans. Ce qui fait plaisir, c’est de voir de nouveaux habitants participer, et on a vu les enfants des habitués monter sur scène aussi. Les mitrons, par exemple, forment à présent une bande de copains. Dans les coulisses, c’était beau à voir."

Les feux d’artifice n’ont pas fait l’unanimité

Voilà pour les réjouissances et la pleine réussite d’un spectacle auquel la Ville de Wavre a, rappelons-le, consacré une enveloppe de quelque 400 000 €. Si l’on ajoute le sponsoring, les subventions et le tax shelter, la fresque mise en scène par Luc Petit – un créateur qui a pour habitude de voir les choses en grand – aura coûté quelque 650 000 €.

Seul bémol, le tollé provoqué par l’utilisation de feux d’artifice dans le spectacle. À trois reprises, entre 22h et 23 h 50, des artificiers arrosaient la scène, depuis l’arrière de l’église Saint-Jean-Baptiste. Dès jeudi dernier, au lendemain de la première, les discussions se sont emballées sur Facebook: d’un côté, les "Ça n’arrive qu’une fois tous les cinq ans, vous n’êtes que des râleurs" ; de l’autre, les "Mon chien se fait dessus et j’aimerais dormir car je travaille demain".

Vendredi matin, changement de programme pour les trois représentations suivantes: la bourgmestre, Anne Masson, sifflait la fin de la récréation et demandait de ne plus tirer ces feux d’artifice. Elle s’explique: "J’ai été surprise par l’ampleur de ces feux d’artifice. Je savais qu’il y en aurait mais pas de cette ampleur-là. On est là au cœur d’un quartier habité et je trouve que c’était trop et trop tard. Les derniers à 23 h 50. Il y a des personnes âgées, des animaux, des personnes cardiaques… Et les riverains n’avaient pas été avertis. C’était démesuré. J’ai demandé à Luc Petit que ces feux soient supprimés. Et ce n’est pas pour faire plaisir aux réseaux sociaux. Au risque de décevoir certaines personnes…"

En tout cas, "ceux qui n’ont pas vu les feux n’ont pas été déçus, assure Frédéric Vaessen. On a rebondi et on les a remplacés par d’autres effets sur le tableau final notamment."

La bourgmestre en profite par ailleurs pour tordre le cou à un canard: les faucons du clocher de Saint-Jean-Baptiste ne sont pas morts de peur ! "C’est une rumeur et c’est n’importe quoi ! Personne ne peut dire cela car il n’y a pas de caméra (braquée) sur ce nid. Les faucons sont plutôt sur la façade arrière. Et personne n’a trouvé le cadavre d’un faucon au pied de l’église."

Le prochain Jeu, dans 4 ou 5 ans ?

Après cette édition exceptionnelle, un débriefing doit encore avoir lieu. On sait déjà que les gradins ont été complètement occupés chaque soir, soit 4 200 spectateurs pour l’ensemble des cinq représentations. "Une captation a été réalisée et un film avec les coulisses et le spectacle sera monté, promet Frédéric Vaessen. Après ça, revenir à un spectacle classique va être compliqué…"

Alors, la prochaine édition du Jeu de Jean et Alice aura-t-elle lieu dans 5 ans ? Ou plutôt 4, afin de recoller au calendrier historique ? "Cinq ans, je pense", répond la bourgmestre, qui reprend peut-être là sa casquette d’échevine des Finances.