Pierre Pinte quitte le MR et rejoint DéFI

"Il n’y a ni contentieux ni litige avec le MR. J’ai eu un long entretien avec Georges-Louis Bouchez, le président du MR: nous ne sommes pas du même avis mais il a fait preuve d’élégance en m’écoutant plus longtemps qu’il ne le devait", précise Pierre Pinte, qui a 29 ans d’engagement politique derrière lui.

L’intéressé évoque une longue réflexion personnelle, estimant que, face aux crises (climatique, socio-économique, etc.), une autre voie est possible "entre une gauche de plus en plus à gauche et une droite qui tend vers un néoconservatisme à l’anglo-saxonne, toutes deux empêchant la créativité et l’émergence d’idées nouvelles".

Pour expliquer son choix, il pointe aussi l’initiative de DéFI de rédiger une charte de bonne gouvernance et de transparence ainsi que les discussions avec Luc D’Hondt.

"Je suis très honoré que Pierre Pinte ait fait la démarche de nous rejoindre. C’est un renfort, une chance pour nous, a salué François De Smet, le président du parti. On a tout ce qu’il faut pour se développer en Brabant wallon. Et pourquoi n’y verrait-on pas l’émergence de notre premier député fédéral wallon ou de notre premier député régional ?"

En 2024, au fédéral ou à la Région ?

En mai 2024, Pierre Pinte se présentera-t-il au fédéral ou à la Région ? DéFI assure que le choix n’est pas fait. Véronique Vandegoor, présidente de la section Brabant wallon du parti souligne en outre que Pierre Pinte est venu sans demande ni exigence.

En tout cas, DéFI souhaite casser son image de parti bruxello-bruxellois, insistant sur le fait que c’est un parti francophone et qui aura d’ailleurs des bilans politiques à défendre, ayant, par exemple, 17 élus dans 8 communes du Brabant wallon dont 4 dans des majorités ( Braine-l’Alleud, Grez-Doiceau, Tubize, où les relations au sein de la majorité ne sont pas au beau fixe, et Wavre).

Et pour les élections communales d’octobre 2024, Pierre Pinte choisira-t-il Tubize ou Waterloo, deux communes où il a été conseiller et même échevin pour la première ? "Il vit dans les deux communes et on verra où il peut le plus aider", a commenté François De Smet.