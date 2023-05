Wavre : la nouvelle clinique psychiatrique de la Forêt de Soignes sera prête dans un an

Actuellement située dans des bâtiments vétustes, le long du ring et de la forêt de Soignes, à hauteur de La Hulpe/Waterloo, la clinique de la Forêt de Soignes est logée dans une zone classée Natura 2000. L’endroit est isolé et totalement non desservi par des transports en commun, ce qui l’a empêchée de se développer.

Le terrain, situé sur la chaussée de Namur, avait été acheté en 2014.

"En quittant l’écrin de verdure de la forêt de Soignes nous ne comptons pas uniquement déménager à l’identique notre activité actuelle, explique la direction de la clinique dans un communiqué. Nous allons sortir de notre isolement, certes bucolique, pour inscrire résolument notre activité clinique au sein de la cité."

L’intention annoncée est donc clairement celle d’un hôpital ouvert et aéré: "Nous souhaitons inscrire l’hôpital comme un maillon dans le trajet de soins du patient. C’est l’hôpital dans la cité: il ne s’agit pas d’un hôpital fermé sur lui-même, explique le directeur général médical de Silva Medical, Pierre Schepens. L’objectif de notre clinique psychiatrique est de répondre aux besoins en santé mentale du Brabant wallon".

Trois étages et un sous-sol

Le nouvel hôpital adoptera néanmoins une structure classique: un accueil, une polyclinique, un hôpital de jour et trois unités de soins résidentielles. La nouvelle clinique se composera de trois étages, plus un étage technique partiel en toiture. Les trois étages abriteront chacun 27 lits potentiels dont 17 chambres à un lit.

C’est le bureau AAU (Atelier d’architecture et d’urbanisme) qui a été désigné pour réaliser ce projet: "Ce nouveau bâtiment a été pensé pour permettre une prise en charge ergonomique, fonctionnelle et humaine de la patientèle psychiatrique, détaille Pierre Noizet, architecte à AAU. Nous avons voulu inscrire cette nouvelle clinique dans un écrin de verdure en prolongement des jardins de la Résidence Bois du Manil voisine afin que la nature par son côté apaisant, puisse être également source de soins."

L’architecture du nouveau bâtiment s’intégrera, par ses matériaux et ses couleurs, aux deux autres bâtiments du site. Les performances d’isolation et de durabilité sont au centre des préoccupations du maître d’ouvrage. Les toitures seront, par ailleurs, couvertes de panneaux photovoltaïques.

Afin de privilégier un aménagement paysager du site, un parking souterrain de 64 places a également été prévu sous le bâtiment ainsi que des emplacements pour les vélos et motos pour le parking du personnel et des médecins.

L’ensemble des travaux devrait s’achever au printemps 2024. Tandis que le déménagement vers la nouvelle clinique devrait avoir lieu dans le courant du mois de juin 2024.