BJ Scott et Annie Hautier, du domaine viticole du Chapitre, pour le 5e "Rendez-vous de Ann et Muriel" au golf de la Bawette

Quand Ann Vandenplas est invitée par Muriel Lombaerts à l’un des événements qu’elle organise avec son label Le vin des Femmes, c’est une révélation. Ann découvre avec bonheur, le plaisir des échanges autour du vin et des bons produits de bouche et elle rêve alors d’animer un moment en "live" sur un sujet de société enrichi par les interactions avec les participants et autour des plaisirs gustatifs. Muriel lui propose un concept inédit: "Le rdv de Ann et Muriel". Ceux-ci allient les échanges autour d’une thématique suivie de la découverte d’un vignoble avec possibilité de se restaurer. Des "cafés philos" nouvelle génération !