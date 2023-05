Wavre: Des panneaux photovoltaïques au sol dans le jardin ?

Ainsi, une enquête publique se tient jusqu’au 17 mai prochain, à Wavre, en vue d’obtenir un permis d’urbanisme pour l’installation de 20 panneaux photovoltaïques (2 rangées de 10 panneaux) sur une structure au sol, dans le jardin d’une habitation de l’avenue du Guéret.

Car pour une installation au sol, un permis est nécessaire. Ce qui n’est pas exigé, dans la plupart des cas, pour la pose de panneaux en toiture.

Mais il n’est pas toujours possible d’en placer sur un toit, comme c’est le cas pour cette habitation wavrienne au toit de chaume. D’où la solution au sol. Pour cela, il faut toutefois une surface suffisante, bien orientée et rencontrant peu ou pas de zones d’ombre, et qu’on souhaite dédicacer à cela et non à un potager ou une zone de jeux pour les enfants, par exemple.

Et si le projet à Wavre passe à l’enquête publique, c’est que l’installation est implantée à 1,5 mètre de la limite parcellaire voisine, s’écartant d’une prescription du lotissement (les zones de jardins seront réservées aux plantations et petites constructions relevant de l’équipement normal d’un jardin établies à minimum 2 m des limites parcellaires).

Les panneaux ne seront toutefois pas visibles de la rue, lit-on dans les documents, et ils seront cachés par des haies végétales déjà existantes.

Il revient au collège communal wavrien d’octroyer ou non le permis sollicité.

Carport solaire, panneaux en façade…

Ce genre de projet n’est toutefois pas fréquent chez les particuliers. "Je n’ai jamais rencontré de personnes qui y pensaient dès le début de leur réflexion par rapport aux panneaux photovoltaïques, nous dit-on du côté du Guichet énergie de Perwez. Si une installation n’est pas possible sur le toit, on peut rediriger vers un carport solaire, si toutefois c’est faisable là aussi. Sinon, il reste les panneaux sur la façade ou au sol. Mais, avant d’introduire une demande de permis, je conseille d’abord de voir avec le service urbanisme de sa Commune s’il est ouvert à la question, les panneaux en façade, par exemple, modifiant l’esthétique de l’habitation, d’autant plus s’ils sont visibles depuis la rue."