Wavre : le policier dont le véhicule avait écrasé un jeune homme qui s’enfuyait est condamné à 3 mois de prison avec sursis

La voiture de police est entrée dans la pâture à leur suite et rapidement, le conducteur a perdu de vue un des jeunes qui courait à proximité du combi. En réalité, ce jeune homme âgé de 22 ans avait glissé dans sa course et s’était retrouvé sous le véhicule. Il est décédé sur place. Pour le parquet du Brabant wallon, après analyse des rapports d’expertise, il s’agissait d’un malheureux accident.

C’était aussi la thèse du policier, devant le tribunal correctionnel. En effet, alors que le ministère public estimait qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre, la chambre des mises en accusation de Bruxelles a envoyé le dossier en correctionnelle, où le policier a dû s’expliquer sur une prévention d’homicide involontaire, par défaut de prévoyance ou de précaution.

Sur le banc des prévenus, cet agent expérimenté a martelé qu’il n’avait pas voulu cet accident, et que d’ailleurs il n’y avait pas eu de heurt direct entre son véhicule et la victime. D’après l’expert automobile, la voiture roulait entre 17 et 21 km/h, et le policier a confirmé que son objectif était de s’arrêter à l’entrée de la prairie. Mais alors qu’il avait commencé à ralentir, le jeune a glissé sous le combi et il n’a rien pu faire.

"Tout conducteur qui roule à une vingtaine de km/h derrière une personne qui court, doit s’attendre à lui rouler dessus ! C’est ça qu’on reproche au prévenu: ne pas l’avoir prévu", avaient plaidé les parties civiles.

À l’audience, le procureur du roi était resté dans sa ligne: la mission des policiers est d’intercepter les suspects, la victime a glissé sans que le combi le heurte et ce qui s’est passé était imprévisible. Un pur accident, donc, et l’acquittement du policier wavrien avait été requis.

Dans un long jugement rendu mardi, le tribunal correctionnel ne suit pas ce raisonnement. Il explique que pour la prévention d’homicide involontaire par défaut de prévoyance ou de précaution, le juge peut prendre en compte la faute la plus légère. Et pour la présidente, le véhicule de la police roulait à distance rapprochée des fuyards, alors que le terrain était accidenté et boueux. Une distance de sécurité aurait dû être respectée, et cela n’a pas été le cas: le policier qui conduisait le combi a donc été imprudent.

En ce qui concerne la sanction, la défense, à l’audience, n’avait rien plaidé d’autre que l’acquittement. Le tribunal, prenant en compte les regrets sincères du policier et l’état de choc émotionnel qu’il a subi suite aux faits, lui inflige trois mois d’emprisonnement et 400 € d’amende, cependant assortis d’un sursis total.