Wavre : le globe-singer Besac-Arthur est en concert ce samedi 6 mai à la chapelle de Profondsart (Limal)

Le caractère aventurier et rêveur, comme il aime à se présenter, de cet artiste originaire de Verviers se ressent dans ses chansons. Besac-Arthur met en effet régulièrement au centre de ces compositions les thématiques de la découverte du monde ou de l’escapade vers d’autres horizons. C’est le cas, par exemple, de ces morceaux Libre comme l’air, sorti en 2022, ou Peu importe où, sorti en 2013. Il se définit d’ailleurs lui-même comme un artiste itinérant. "C’est un peu mon fil conducteur en termes de création. Je suis un globe-singer."

Une autre cause qui lui tient à cœur est le pacifisme international et entre les cultures. Dans son titre Humans, sorti en 2017, Besac-Arthur appelle à l’union entre les citoyens des quatre coins du monde. Cohérent, il avait invité à chanter avec lui, dans cette chanson, l’artiste mexicaine Roxana Rio, les Burkinabés Issouf Diarra et Akili Gnouma ou encore les chanteurs canadiens Ian Kelly et Ariane Brunet.

Enfin, Besac-Arthur se dit sensible à la cause environnementale. "Le documentaire Home de Yann-Arthus Bertrand m’a fait prendre conscience de la nécessité de la préservation de l’environnement. Ça fait donc aussi partie des thèmes de mes chansons."

Avec sa guitare, Besac-Arthur sera accompagné ce samedi par le musicien sénégalais Mamadou Dramé qui jouera de la kora, instrument à cordes pincées proche du luth typique de l’Afrique de l’Ouest.

Par ailleurs, assister à ce concert sera accessible à toutes les bourses puisqu’il sera à prix libre. Réservation indispensable via le site d’eccART.