Fost Plus triera les poubelles publiques de Wavre

Ce sont les ouvriers des équipes de propreté de la Ville qui assurent la vidange de toutes les poubelles publiques, y compris celles des arrêts de bus.

Ces poubelles contiennent environ 20 à 40% de matériaux d’emballage recyclables. On y retrouve évidemment beaucoup d’emballages de boissons, mais également des emballages de sandwichs, salades, plats à emporter et autres produits qui sont consommés sur le pouce.

À ce stade la Ville, même si elle y a déjà souvent pensé, n’a pas opté pour des poubelles de tri. Du coup, jusqu’ici, tous les déchets étaient incinérés. Mais depuis peu, Wavre a décidé d’opter pour un partenariat avec Fost Plus pour valoriser ses poubelles publiques.

En effet, depuis 2021, cette entreprise propose aux Communes une solution alternative pour récupérer les PMC et autres matériaux recyclables des poubelles publiques. C'est déjà le cas à Charleroi, Louvain et Namur.

Dans ce cadre, Fost Plus collabore avec Bruco, une entreprise spécialisée dans le tri de divers flux de déchets qui a installé une ligne de pré-tri spécifique flambant neuve et de haute technologie, avec des séparateurs optiques à Sambreville.

Wavre rejoint ce partenariat et dans les prochaines semaines, les ouvriers communaux conduiront les déchets à Mont-Saint-Guibert où Fost Plus s’occupera de trier toutes les poubelles publiques wavriennes.

L’investissement dans des poubelles de tri devient donc moins pertinent pour Wavre qui évaluera ce partenariat au bout d’une année.

Où et quand met-on une poubelle?

Lors de la dernière séance du conseil communal, Bastian Peter (Écolo, minorité) a cependant voulu savoir où était la limite au niveau du nombre de poubelles.

"Les services communaux se basent sur leur expérience du terrain, a répondu l’échevin Paul Brasseur (MR). Nous mettons des poubelles chaque fois que c’est nécessaire quand on constate des problèmes d’incivilité parce qu’il n’y a pas de poubelle. Parfois nous donnons suite aux demandes de citoyens pour rajouter une poubelle."

C’est par exemple ce la Commune a fait récemment à la chaussée de Louvain du côté de Basse-Wavre ou encore à l’arrêt de bus en face du REW à la route provinciale.

Mais parfois installer une poubelle n’est tout simplement pas possible. "Il y a des endroits où mettre une poubelle pose des problèmes comme notamment à la rue des Combattants à Bierges devant un arrêt de bus près de l’église, a complété Paul Brasseur. À cet endroit, il y a un escalier et un trottoir qui est beaucoup trop étroit. La présence d’une poubelle condamnerait le passage pour les piétons. À Limal, à l’arrêt de bus route de Rixensart il n’y a pas de poubelle non plus car si on en mettait une, on empiéterait sur la piste cyclo-piétonne qui n’est déjà pas très large à cet endroit. Nous procédons donc toujours au cas par cas pour rajouter ou non des poubelles. Nous tenons aussi compte du contrôle social. Pourquoi? Parce que certaines poubelles attirent dans certains cas une série de dépôts clandestins. Loin de jouer un rôle de propreté publique, elle contribue au contraire à dégrader l’espace public. Ce que nous ne voulons pas. Ainsi une poubelle au parc des Saules posait ce problème. Elle a été enlevée. Depuis, il n’y a plus de dépôts clandestins."