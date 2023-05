1er mai: "Les Engagés sont les timoniers de la démocratie à Wavre"

Ainsi, Benoît Thoreau et Bertrand Vosse, conseillers communaux à Wavre, ont déploré le manque de vision de la majorité de la cité du Maca.

"La gestion quotidienne de la Ville est correcte. Mais les projets pour le futur sont au point mort, que ce soit les projets des Carabiniers, le parking des Mésanges, la passerelle au-dessus des voies, le recouvrement de la Dyle... Tout cela, par manque de vision", a souligné Benoît Thoreau.

Et Bertrand Vosse d’ajouter : "Les huit passages à niveau sur Wavre sont fermés un tiers du temps. Or, la SNCB parle de dédoubler le trafic de fret d’ici 2030 et elle envisage une nouvelle ligne entre Louvain et Gosselies qui passera par Wavre. J’étais le seul conseiller communal au webinaire qui expliquait ces projets. La majorité ne s’en inquiète pas. Or, à mon sens, il faut interpeller la SNCB et Infrabel pour que les choses bougent, et ne pas rester inactifs. Si rien ne change, les passages à niveau seront fermés 50% du temps."

Le député wallon et conseiller communal à Perwez, aussi dans la minorité, André Antoine, a alors délivré un Maca d’or aux Engagés wavriens pour leur sens des responsabilités dans la gestion des dossiers communaux : "Ce sont d’authentiques timoniers de la démocratie wavrienne."

Il a ensuite fustigé les fausses notes de la Vivaldi (Fédéral) qui entend imposer le patrimoine des ASBL à hauteur de 45%. "Pour la maison de repos dont je suis administrateur, cela représente 100 000 € par an. Cela va mettre à mal des ASBL. Or, le monde non-marchand emploie plus de 500 000 salariés dans notre pays avec une croissance de près de 20% sur les dix dernières années, contre 4,1% dans le reste de l’économie."

André Antoine a aussi évoqué la dette publique. "En 2022, elle s’élevait à 21,3 milliards €, avec des dépenses primaires de 52% du PIB et des recettes de 49,7%. Durant cette législature, la dette wallonne va atteindre 300% des recettes, avec une progression de 60% contre 22% au Fédéral."

Pour un Brabant wallon plus nature

Enfin, les Engagés ont fait part de leurs souhaits : développer les services aux citoyens, les crèches de qualité, l’école d’excellence ou encore le développement des soins à domicile. "Nous nous engageons aussi pour un Brabant wallon plus nature. Nous sommes contre l’artificialisation des terres et plaidons pour 27 schémas de développement communaux.".