Wavre: l’hôtel de ville retrouvera son enduit blanc, comme dans le temps…

Pour chaque édifice, le montant des travaux est estimé à 7,5 millions d’euros, avec, pour chacun, des subsides espérés de 3,5 millions de l’Agence wallonne du patrimoine. Les deux chantiers dureront au total 630 jours ouvrables et ne devraient pas débuter avant la fin 2024.

Un hôtel de ville blanc

Des deux réfections, c’est sans aucun doute celle de l’hôtel de ville qui fera le plus parler d’elle car quatre générations de Wavriens n’ont jamais vu l’édifice peint. Le retour à une façade de couleur blanche s’est pourtant imposé pour des raisons techniques: "Depuis le XVIIe siècle, les façades de cet ancien couvent étaient recouvertes d’un enduit protecteur, explique Émeline Bareel, chargée du dossier à l’administration. Elles ont été décapées au début du XXe pour réparer les maçonneries, mais ces briques ne sont pas faites pour rester nues et être exposées aux agressions extérieures."

Le choix s’est porté sur une peinture silicate blanche, plus "respirante" et pérenne qu’un enduit. Par ailleurs, les toitures en ardoise doivent être entièrement refaites, ainsi que les vitraux, les châssis, etc. La liste est longue et les Wavriens auront le loisir de la consulter à l’administration communale ainsi que sur internet ( www.wavre.be/enquetes-publiques). L’enquête publique débutera ce 2 mai et s’achèvera le 16.