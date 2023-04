50 "prunes" par jour pour non-paiement de parking à Wavre: un total de 460.000€

Le chiffre d’affaires total de la société Indigo se monte à 1.270.771€ et se décompose ainsi: le total des recettes pour le stationnement en voirie est de 834.558 €. Les recettes totales du parking place Bosch sont de 177.756€, de 40.268€ pour le parking Ermitage et de 218.189 € pour le parking des Carabiniers. Le conseiller CH + a décortiqué les recettes de parking en voirie où le total des recettes perçues par les horodateurs est de 364.521 € auquel il faut ajouter 5.159 € de recettes diverses. Il a ensuite insisté sur le solde des recettes provenant des bons de rétribution. Ce montant est de 464.878€.

"Les bons de rétribution, ce sont les billets déposés sur les pare-brise invitant les personnes n’ayant pas utilisé l’horodateur à payer la redevance forfaitaire de 30€, a commenté Benoît Thoreau. C’est interpellant de constater que ces bons, qu’on peut appeler des "prunes", représentent plus de la moitié des recettes totales de parking en voirie. Cela ferait grosso modo 50 prunes par jour. Cela fait aussi 50 automobilistes par jour, venus à Wavre, qui rentrent mécontents chez eux, parce qu’ils se sont fait pincer."

"50 citoyens mécontents? Ce sont surtout 50 citoyens qui ne paient pas"

Et cela alimente, inévitablement, les réseaux sociaux où les automobilistes inciviques se plaignent invariablement de la méthode qui leur impose de passer à la caisse alors qu’ils ont joué la carte de l’impunité. Cette mauvaise publicité, la cité du Maca s’en passerait bien.

D’autant plus, et bien évidemment, que ceux qui paient le parking n’ont jamais de problème.

guillement Il y a peu j’ai été quasiment agressé par quelqu’un qui m’a confié qu’en effet il connaissait ces applications. Qu’en effet il les utilisait. Mais pas à Wavre… mais à Knokke

Dans sa réponse, la bourgmestre Anne Masson a estimé qu’elle allait encore faire le buzz sur les réseaux sociaux. "Vous nous dites 50 citoyens mécontents? Ce sont surtout 50 citoyens qui ne paient pas. Il y a des horodateurs à tous les coins de rue. Ils ne sont quand même pas si difficiles que ça à utiliser. Il y a des applications qui permettent une certaine flexibilité dans la durée de stationnement. Pourquoi on ne les utilise pas? Il y a peu j’ai été quasiment agressé par quelqu’un qui m’a confié qu’en effet il connaissait ces applications. Qu’en effet il les utilisait. Mais pas à Wavre… mais à Knokke, s’est insurgée la bourgmestre de Wavre avant de raconter une autre expérience qu’elle a vécue tout récemment.

"Pas plus tard qu’avant-hier, j’ai interpellé quelqu’un qui passait nonchalamment à côté d’une borne de paiement sans payer son stationnement. Je l’ai prévenu qu’il allait recevoir un billet de stationnement de 30€. Il a haussé les épaules. Je ne comprends pas ce comportement. Payez votre parking nom d’une pipe, a martelé la bourgmestre. Ce n’est pas plus compliqué que ça. Question tarif de parking, Wavre n’est pas plus cher par rapport à d’autres villes."