Wavre : le collège technique Saint-Jean participe à la création des décors du Jeu de Jean et Alice

Concrètement ? Les sept élèves vont consacrer une dizaine d’heures à la réalisation d’une partie de la structure en bois qui représentera la porte d’entrée de la ville de Wavre. Cette porte, une fois terminée, aura l’apparence d’une grande porte en pierre de taille.

"C’est vraiment une chouette expérience, dit Hugo Sousa, l’un des sept élèves concernés. D’habitude, en classe, on travaille sur des plus petites pièces. Ici, on peut travailler le bois qui est notre futur métier et en même temps, on apprend des nouvelles techniques."

On a besoin de fabriquer de nouveaux éléments de décor

Disposant déjà d’une belle collection de décors et d’accessoires fabriqués au fil des années par des bénévoles, le Jeu de Jean et Alice a tout de même besoin, cette année, de nouvelles pièces. "L’animation prend beaucoup d’ampleur cette année et on a besoin de fabriquer des nouveaux éléments pour le décor", explique Dany Flémal, l’un des bénévoles.

Le groupe de sept va également réaliser, suivant d’anciennes techniques artisanales, des petits bancs et des tables qui serviront aussi dans le décor. "En 1222, on ne travaillait pas avec des machines industrielles comme aujourd’hui. Pour faire un banc, on fendait le bois en deux, on obtenait ainsi deux assises dans lesquelles on emboutait des branches relativement droites pour faire les pieds", explique Olivier Berger. Une méthode qui, selon lui, pourra servir à ses élèves dans leur futur métier.

Le Jeu de Jean et Alice du 17 au 21 mai

Après six ans d’absence, le grand spectacle que constitue le Jeu de Jean et Alice sera proposé du 17 au 21 mai, à nouveau dans une mise en scène de Luc Petit. Au centre du spectacle, la date du 23 avril 1222: ce jour-là, le duc de Brabant octroyait des franchises à la bonne ville de Wavre. Cette charte abolissait de nombreuses taxes et autres privilèges, et facilitait le déplacement des personnes et des biens, tout profit pour le commerce.

Cette année, environ 450 personnes dont 300 acteurs, sont impliquées dans la préparation du Jeu de Jean et Alice, spectacle présenté tous les cinq ans depuis 1954.