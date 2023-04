Wavrfe : portes ouvertes, ce samedi, au collège technique Saint-Jean

Au sein de l’établissement, l’option mécanique automobile est particulièrement dynamique. Les formations, grâce à des partenariats avec des entreprises sont dirigées vers les nouvelles technologies. "Ces partenariats sont importants, explique Younes El Charef, coordinateur de la section mécanique automobile. Ainsi nous disposons du matériel usagé de la Ville de Wavre et c’est profitable pour les élèves qui peuvent se faire la main sur ces véhicules. Ils démontent et remontent et affinent ainsi leur dextérité. On récupère parfois des pièces pour les transformer en pièces didactiques pour les cours de technologie. Grâce à ces partenariats, nous faisons de la formation pure."

Et ce partenariat permet d’autres perspectives à l’établissement qui peut ainsi diversifier son offre de formations qualifiantes. "Cela nous permet d’ouvrir une classe de 7e pour une spécialisation en électricité et plus particulièrement les technologies des véhicules hybrides et électriques à la prochaine rentrée, se félicite Younes El Charef. On peut aussi se féliciter d’avoir un taux d’insertion professionnelle, pour les élèves qui entament ce cycle de formation, proche voire supérieur à 90%. Et il y a toujours des possibilités de poursuivre un cursus, une fois qu’on a terminé, vers les études supérieures."

Ce samedi, les classes de mécanique automobile de Younes El Charef s’attendent à recevoir la visite de quelques anciens élèves. "Nous avons prévu un petit drink et nous avons demandé à chaque ancien de venir avec un véhicule original de la marque ou du garage où il travaille." Ce partage d’expérience sera donc l’occasion d’une exposition originale dans la cour de l’école à l’occasion de ces portes ouvertes.