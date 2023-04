Plan transport de la SNCB en Brabant wallon: des trains après 1h du matin pour rentrer de Bruxelles

Horaires étendus en soirée et fréquence augmentée en journée

Ce plan prévoit notamment un renforcement de l’offre le week-end, avec des horaires étendus en soirée (fin 2024).

Le vendredi soir, le dernier train qui quittera la gare centrale à destination de Braine-l’Alleud et Nivelles partira à 1 h 17 du matin (au lieu de 00 h 17), à 1 h 27 pour Tubize et Braine-le-Comte (au lieu de 22 h 27) et 1 h 46 pour Ottignies et Louvain-la-Neuve (au lieu de 22 h 46). Une amélioration similaire à celle proposée pour le week-end: 1 h 14, 0 h 56 et 1 h 52. De quoi faciliter une sortie dans la capitale, et surtout son retour.

En journée, la fréquence va augmenter. Les samedis et dimanches, il y aura 2 IC par heure et par sens, au lieu d’un seul, entre Charleroi et Bruxelles, avec des arrêts à Nivelles et Braine-l’Alleud. Un train par heure et par sens entre Wavre, Ottignies et Charleroi (arrêts à Court-Saint-Étienne et Villers-la-Ville), au lieu d’un toutes les deux heures. Le samedi, il y aura 2 trains par heure et par sens, au lieu d’un seul, pour la liaison Nivelles-Bruxelles Schuman-Louvain, avec arrêts à Lillois, Braine-l’Alleud et Waterloo. L’offre du samedi ressemblera donc davantage à celle proposée en semaine.

Du lundi au vendredi, les trains circuleront également plus souvent, à partir de juin 2025. Entre Alost, Jette, le quartier européen et Louvain-la-Neuve, il y aura deux voyages par heure, contre un seul actuellement, et même 4 au total, par heure et par sens, entre Bruxelles Schuman et Louvain-la-Neuve.

Connexion vers l’aéroport de Charleroi

Une nouvelle relation IC Charleroi-Fleurus-Ottignies-Wavre-Louvain est aussi au programme, avec une connexion TEC vers l’aéroport de Charleroi, à Fleurus, disponible sept jours sur sept.

"En parallèle à cette augmentation de l’offre, nous travaillons sans relâche à améliorer la ponctualité et le service dans les trains, commente Simon Moutquin, député fédéral Écolo. La situation n’est pas à la hauteur de nos attentes, mais la SNCB et Infrabel ont mis en œuvre différentes mesures pour améliorer la situation au plus vite. Des recrutements supplémentaires sont en cours, du nouveau matériel va être enfin progressivement mis en service et le réseau est renouvelé un peu partout dans le pays. Cela demande toutefois du temps, après une décennie de désinvestissement et d’absence de vision."