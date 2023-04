Marié à Jessica, Alexandre est maintenant… wavrien

Le couple, qui ne perd pas une minute de cette nouvelle vie à deux, s’est également rendu chez les parents d’Alexandre puis chez la maman de Jessica, Valérie, qui a vu "des étoiles dans les yeux de sa fille".

Pour Alexandre, "tout est magique", alors que de son côté, Jessica est également emballée: "Je ne trouve pas les pourcents manquants entre nous. On ne voit pas les défauts qui existent dans notre couple et on dirait que nous sommes à 100% compatibles."

Quant à l’autre couple 100% BW, Caroline (Braine-l’Alleud) et Pierre (La Hulpe), l’émission en est au stade du voyage de noces, également en République dominicaine. Pierre a découvert "une fille naturelle, très jolie, franche, spontanée et pleine de qualités".

Du côté de Caroline, elle se sent toujours dans un stade "de découverte de l’autre", avec du mal à se projeter. Ses angoisses du passé sont toujours là mais elle est bien décidée à "laisser la porte ouverte plutôt que la fermer".

Une évidence: beaucoup de complicité unit les jeunes mariés mais Caroline qui est encore dans une posture d’observation plutôt que d’action doit impérativement s’ouvrir, d’autant que Pierre a montré de nouveaux traits de son caractère que son épouse va devoir comprendre et accepter. "Caro n’a pas le même caractère que moi et j’apprécie qu’elle me calme et me raisonne", termine Pierre.