Une seconde vie pour les lunettes récupérées (Wavre)

De Wavre à Neufchâteau

Le Lions Club de Wavre participe à cette opération depuis cinq ans. La semaine dernière, l’heure de la moisson avait sonné. Résultat: entre 1 600 et 2 000 paires ont été collectées.

"Au niveau du Lions Club de Wavre nous avons voulu être efficaces sans trop se fatiguer, alors nous avons passé un accord avec cinq opticiens de Wavre, mais aussi un opticien de Grez-Doiceau et un autre de Hamme-Mille, explique Claude Kalbusch, secrétaire du Lions Club de Wavre qui s’est chargé de la collecte avec un autre bénévole du Lions. La population a pris l’habitude de venir déposer des anciennes lunettes chez les opticiens, parfois suite à un changement de monture, parfois après un décès. Même s’ils ne les ont pas forcément achetées là, ils font un beau geste. Et c’est gratuit."

L’opération est en réalité doublement utile: non seulement du point de vue social, mais également du point de vue environnemental, car elle offre aux montures une possibilité de recyclage, mieux, de réemploi.

De Neufchâteau au Havre

Mais il y a beaucoup de travail derrière ce geste solidaire: "Une fois la collecte effectuée, nous jetons les étuis car ils prennent trop de place dans le transport, et nous plaçons les lunettes dans des caisses de déménagement, reprend Claude Kalbusch. Ensuite, elles sont transportées vers Neufchâteau, le dépôt régional, d’où, chaque année, partent des semi-remorques gorgés de lunettes, en direction du Havre. Là, elles subissent un lavage, et un tri en fonction de l’état des montures. Et parmi celles qui sont en mauvais état, les parties intéressantes sont conservées sous forme de pièces détachées pouvant servir à en réparer d’autres."

Ensuite, les lunettes sont classées en fonction de la dioptrie de chaque verre. "Ce que les opticiens collectent malheureusement assez peu, ce sont les lunettes pour enfants, et les lunettes à verres solaires. On n’y pense pas toujours, alors je me permets de le signaler. Si jamais ça traîne dans les tiroirs…"