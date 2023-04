Concerts pour l’inauguration du carillon restauré de Wavre

Pour célébrer l’inauguration du carillon restauré de Wavre, le samedi 15 avril à 11 h, profitez d’un concert apéritif au carillon par la carillonneuse Audrey Dye et par le carillonneur Koen Van Assche, président de la fédération mondiale du carillon, professeur de carillon de l’école de Malines et carillonneur des Villes d’Anvers, Lier et Herentals. Le dimanche 16 avril à 18 h: grand concert festif au carillon avec Audrey Dye et les élèves et anciens élèves de la classe de carillon de Wavre accompagnés de la chorale La Poutre dirigée par Philippe Lambert.

Rendez-vous place de la Cure.

Entrée libre.

0479/19.50.76 audrey.dye@wavre.becarillonwavre.be

Malkez à Braine-l’Alleud

À travers l’introspection, l’écriture et la musique, Malkez raconte ses sentiments et son regard sur ce qui l’entoure et retranscrit la réalité des jeunes adultes de son époque. Le groupe délivre un rap organique aux multiples influences, avec une énergie communicative, mélancolique et positive

Ce vendredi 14 avril 20 h 30 à la Ferme du Houz’Art (ASBL Ici & Maintenant), rue Jean Volders 189, 1420 Braine-l’Alleud.

lesnuitsmobiles.be

Carte blanche à Didier Laloy à la Chapelle de verre

Didier Laloy. ©document

Ce dimanche 16 avril à partir de 16 h, Didier Laloy invite Adrien Tyberghein et Damien Chierici. Avec Adrien Tyberghein, il brise les frontières stylistiques entre la musique "sérieuse" et la musique "légère". Le duo avec Damien Chierici marque la rencontre de deux univers opposés, pour un voyage surréaliste.

Rue Arthur Brancart 100, à Braine-le-Comte. Réservation obligatoire.

lachapelledeverre.be

Habanera à la Chapelle de Verre

Le dimanche 23 avril (18 h), c’est le duo Habanera qui sera sur la scène de la Chapelle de Verre.

Rue Arthur Brancart 100, à Braine-le-Comte. Réservation obligatoire.

lachapelledeverre.be

Quentin Dujardin à Virginal

Quentin Dujardin. ©heymans

Le vendredi 21 avril (21 h), Quentin Dujardin proposera une version solo de son dernier album "2020".

L’étable d’hôtes, rue de Tubize 4/B, à Virginal.

letabledhotes.be/

Balade

Balade géologique à la découverte des fossiles témoins de notre histoire à Orp

Ce dimanche 16 avril, balades guidées en compagnie d’un passionné d’histoire et d’archéologie fin connaisseur de cette région où il habite.

Recherche, découverte et interprétation des fossiles trouvés sur place et des traces laissées par l’homme il y a plus de 12 000 ans.

Mise en valeur du sous-sol local, une histoire bien avant l’Histoire par Frédéric Van Dijck. 9 h 30: Parcours itinérant (départ au site du Paradis – passage par Jauche-la-Marne): 6,5 km ; 13 h 30: Découverte in situ du site du Paradis (ancienne carrière de la cimenterie d’Orp-le-Petit). Une activité organisée par "La Petite Jauce", Asbl de défense de l’environnement

Zone Naturelle Protégée du Paradis, rue du Paradis à Orp-le-Grand.

Balad’eau à Ittre

Le Contrat de Rivière Senne propose de découvrir sa nouvelle balad’eau à Ittre. La visite de la Zit de Gaesbeek sera également au programme et l’occasion de découvrir une solution utile face aux problèmes d’inondations.

Rendez-vous le dimanche 16 avril à 9 h 30 sur le parking de la Placette, rue du Centenaire à Ittre.

Réservation obligatoire.

crsenne.be

Marche du Printemps à Ophain

Le club de marche "les Marcheurs du Hain" vous invite à leur traditionnelle "Marche du Printemps" ce samedi 15 avril à partir de 8 h. Divers circuits balisés à parcourir (5 - 10 - 16 – 20 – 30 ou 42 km).

Rendez-vous à la salle Communale d’Ophain, rue Des Combattants 3 à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac.

marcheursduhain.be

Marche Adeps à Céroux

Des parcours de 5, 10, 15 et 20 km (parcours 5 km accessible aux poussettes) ce dimanche 16 avril à partir de 8h à la salle Jules Ginion, place Communale 2A à Céroux-Mousty.

sport-adeps.be

Rallye équestre à Grez-Doiceau

Comme chaque année l’Office du tourisme de Grez-Doiceau, en partenariat avec la FFE et l’ARTE, vous propose de (re)découvrir à cheval ou en attelage les randonnées de cette partie du Brabant wallon. Deux boucles fléchées seront disponibles avec roadbook et photos. Un questionnaire ludique agrémentera la balade. Inscriptions sur place à partir de 10 h. Dimanche 16 avril, avenue Félix Lacourt, 174, à Hèze.

Spectacle

Perwez: "Aya 2", spectacle équestre

"Aya 2" raconte une folle épopée endiablée, toute de feu et de glace. De jeunes explorateurs partis à la recherche d’une source de vie légendaire nommée Aya tentent de se frayer un chemin dans les méandres de la Terre. Grâce à la découverte d’une carte au trésor extrêmement précieuse, ils s’enfonceront dans des contrées jusqu’alors inexplorées et rencontreront le peuple du feu, gardien mystique d’Aya…

Du 7 au 16 avril à l’Academy Reda, chaussée de Charleroi, 6B, à Perwez.

redacreation.be/aya

Abbaye de Villers-la-Ville: "Cabaret du Moine"

Du 16 mars au 22 avril, l’abbaye de Villers organise la 2e édition du "Cabaret du Moine". À l’affiche de cette saison 2023 (première partie), une dizaine de spectacles/concerts d’artistes belges proposés dans la salle romane: le vendredi 14 avril ; une soirée Stand up Comedy le vendredi 21 avril ; OK Panda (soirée électro pop rock) le samedi 22 avril. Rue de l’Abbaye, 55, Villers-la-Ville.

071 88 09 80,

Ciné débat

"Cobalt, l’envers du rêve électrique" à La Hulpe

Ce jeudi 20 avril 2023 à 20 h, la projection de "Cobalt, l’envers du rêve électrique" sera suivie d’un débat avec le réalisateur du film Quentin Noirfalisse. Indispensable à l’industrie, notamment à la fabrication des batteries qui équipent les véhicules électriques, le cobalt est devenu un minerai hautement stratégique. De la

République démocratique du Congo à la Scandinavie, une remarquable enquête sur la face cachée de son extraction.

Salle au 2e étage de la bibliothèque communale Will (derrière le parking communal à La Hulpe).

info@lahulpeenvironnement.be

Expositions

Les Mondes invisibles à la Chapelle de Verre

La Chapelle de Verre accueille de nouveau des artistes plasticiens les week-ends des 14, 15 et 16 avril puis des 21, 22 et 23 avril.

Plongez-vous dans le son du vent capté par une harpe éolienne de l’artiste installée à l’observatoire astronomique de Sicasumbre à Pajaras sur l’île de Fuerteventura. Venez moudre des sons et remonter le temps en actionnant la manivelle d’un ancien moulin à café. Venez réveiller par votre voix les fréquences antiques d’une amphore qui récolte et transforme les chants des visiteurs !

Du vendredi au dimanche, de 13 à 17 heures. Entrée libre.

Rue Arthur Brancart 100, à Braine-le-Comte. Réservation obligatoire.

lachapelledeverre.be

Peintures à Limelette

Laurence Pirot et Nathalie Bamps vous invitent à découvrir leur travail réalisé dans l’atelier de l’artiste-peintre Isabelle Malotaux. Vous y découvrirez des peintures sur toile à l’acrylique, de style figuratif, des paysages, des portraits, ainsi que des dessins au pastel sec.

Du 14 au 23 avril, à Bois Del Terre, 133 et 141, rue du Blanc Ry à Limelette.

Expo Pétra Vanwichelen à Louvain-la-Neuve

Pétra Vanwichelen présente une exposition personnelle où elle mêle dessin et textile. Jusqu’au 23 avril à l’Espace 001, rue Michel de Ghelderode, 1, à Louvain-la-Neuve.

espace001.com.

"La Marine sous le Premier Empire" à Waterloo

Le Musée Wellington plonge les visiteurs dans l’univers de la marine sous le Premier Empire. Jusqu’au 1er mai. Chaussée de Bruxelles, 147.

museewellington.be.

Exposition de photographies "Notre Jardin extraordinaire" à l’abbaye de Villers-la-Ville

Du 18 mars au 18 juin, l’abbaye de Villers-la-Ville et "Le Jardin extraordinaire" présentent l’exposition de photographies "Notre Jardin extraordinaire". Cette exposition en plein air de 26 photos de nature et de vie sauvage en grand format est présentée dans le Jardin de l’abbé.

www.villers.be.

Exposition collective à Nivelles

À découvrir au 1er étage du centre culturel de Nivelles: les acryliques de Chavi et Gianni Schillewaert, les aquarelles de Marie-Paule Desrumaux, l’art verrier de Françoise Pierson ainsi que les photographies de Frank Bruynbroek… Du 1er au 15 avril au centre culturel de Nivelles (place Albert Ier, 1).

www.chavi.be.

"Fragiles Natures" de Bob Verschueren, à Villers-la-Ville

Jusqu’au 23 avril, l’abbaye de Villers-la-Ville accueille l’exposition "Fragiles Natures" de Bob Verschueren. Neuf installations à caractère végétal de cet artiste de renommée internationale dialoguent avec l’architecture de bâtiments séculaires.

www.villers.be.

"Support Group" à Wavre

"Support Group" est une exposition d’artistes internationaux: Francesco Battistello, Laura Dauchet et Stefano Moras. Du samedi 11 mars au samedi 29 avril, Gallery Nostrum, rue Florimond Letroye, 13, Wavre.

gallerynostrum.com.

Exposition des artistes de Braine-le-Château

L’exposition des artistes de Braine-le-Château se tient à la Maison du Bailli du 1er au 30 avril. Plus d’une vingtaine d’artistes présentent leurs œuvres: peintures, sculptures, céramiques, photographies, recherche graphique… Maison du Bailli, 20, Grand-Place, Braine-le-Château.

www.braine-le-chateau.be

Théâtre

Billet gagnant à Perwez

"Les Troubadours de Ramillies" (troupe de théâtre d’amateur) présentent "Billet gagnant", une comédie en deux actes d’Ernest Janssens.

Ces vendredi 14 (20 h), samedi 15 (20 h) et dimanche 16 avril (15 h) au Foyer, Centre Culturel de Perwez, Grand Place 32.

Réservation préférable

www.troubadoursderamillies.be

"La scène du baiser" à Wavre

Dans cette pièce, ils sont tous comédiens amateurs et ils s’activent pour mettre en scène leur dernier spectacle. Mais la chance n’est pas au rendez-vous et les déconvenues semblent s’accumuler. Ces vendredi 14 et samedi 15 avril à 20h au collège Notre-Dame de Basse-Wavre, rue du Calvaire 2.e

compagniedelafauss.wixsite.com

"Palace sur scène" à Genappe

"Dans les palaces, il y a aussi de belles histoires. Pour les connaître, il vous suffit de traverser le miroir" Après leurs 2 premières représentations, la Compagnie du Comble revient sur la scène du Monty avec une mise en scène de Patricia Dacosse.

Ces samedi 15 avril (20 h) et dimanche 16 avril (15 h) au Monty de Genappe (rue de Charleroi 58).

lemonty.be/

"En finir avec Eddy Bellegueule" à Louvain-la-Neuve

"En finir avec Eddy Bellegueule" ©© Alice Piemme

Au-delà de la discrimination sexuelle, ce récit autobiographique poignant, basé sur le roman éponyme, témoigne d’une lutte incroyable pour s’extirper de son milieu d’origine.

Jusqu’au 15 avril au Studio 12 (accès via les escaliers), place Agora, à Louvain-la-Neuve.

Réservation préférable

levilar.be

Humour

PE raconte des histoires drôles

De son nom complet Pierre-Emmanuel, PE fait de l’humour son métier depuis plusieurs années. Ce vendredi 14 avril à 20 h, il vous fera un florilège de ses meilleures anecdotes et vous racontera ses moments les plus gênants de scène.

La Sucrerie, chemin de la Sucrerie 2 à Wavre.

lasucreriewavre.be

Divers

Marché de l’illustration à Genappe

Pour ce premier marché au 38, artistes et collectifs issus de l’illustration seront rassemblés autour du petit format: livres, cartes postales, stickers, fanzines… Venez y flâner et dénicher la perle rare ! Il y aura aussi une expo, un atelier gravure, un espace Tattoo, un food-truck et de la musique avec Gzoo

Au 38, ce dimanche 16 avril, de 11h à 18 h. Accès libre.

Carrefour Culturel, rue de Bruxelles 38 à Genappe.

www.le38.be

Marché des artisans et créateurs à Jodoigne

Ce samedi 15 avril à partir de 10 h, vous pourrez découvrir des artisans et créateurs de la région de Jodoigne. Tableaux, couture, crochet, bougies, miel, pâtes, bijoux et objets de décoration.

Petite restauration et château gonflable pour les enfants.

École Communale, rue Saint-Georges 11 à Saint-Jean-Geest.

Le cirque Stromboli à Waterloo

Le cirque Stromboli est à Waterloo.

Pour ses 16 ans, le cirque Stromboli organise une grande tournée qui passera à Waterloo du 14 avril au 23 avril inclus à la ferme de Mont-Saint-Jean. Des numéros traditionnels, modernes et variés dans l’air du temps emmèneront le public hors de ce monde particulièrement troublé en ce moment. Mêlant la tradition et la modernité, le spectacle se place dans l’innovation. Effectivement, alors que certains gardent 100% de la tradition, et que d’autres décident de cliver vers la modernité, le cirque Stromboli veut mélanger les deux.

show-product.com/stromboli,0494 62 00 86

La chasse aux dragons à Grez-Doiceau

Du 16 au 23 avril, une trentaine de dragons seront cachés dans tous les recoins des villages de Grez-Doiceau. Rendez-vous près du lieu et cherchez un drapeau de saint Georges. Le dragon se cache à maximum 20 mètres autour de ce drapeau. Une fois le drapeau trouvé, faites une photo avec le dragon et postez-la sur l’événement Facebook "La chasse aux dragons" (QR code sur la boîte du dragon). Recachez le dragon afin que les suivants aient autant de plaisir que vous à jouer et continuez votre quête…

chasseauxdragonsgrezdoiceau.be

Jeune public

Revers ! à Ottignies

Revers ! est une exposition construite autour de l’album jeunesse "Le grand débordement" de Sandra Edinger.

L’occasion de découvrir le travail d’une jeune illustratrice belge récompensé en décembre 2020 par le Prix de la Première œuvre de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Accessible du lundi au vendredi (jusqu’au 27 avril) de 9h à 12h et de 14h à 16 h 30 ainsi que les soirs de spectacle.

Spott – Centre Culturel d’Ottignies, avenue Des Combattants, 41 à Ottignies.

www.spott.be

Babysses à Wavre

Babysses. ©ÉdA

Le dimanche 16 avril à 14 h 30 et à 16 h 30, Babysses est une création pour les tout-petits de 4 à 18 mois. Babysses est un spectacle de danse où la création sonore et textile évoque et suggère cette ambiance sous-marine. À l’issue de la pièce dansée, le public (les tout-petits et les adultes qui les accompagnent) est invité à rentrer dans l’espace, pour le découvrir et l’explorer dans une interaction avec la danseuse et les matières.

Espace Columban, chemin de Vieusart 162 à Wavre.

010/ 22. 48.58, info@columban.becolumban.be