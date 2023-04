Saule chantera à Wavre le 25 avril pour la soirée de gala de l’ASBL Horizons Neufs (Louvain-la-Neuve)

"Je suis venu déjeuner à Table d’Autres qui est ce lieu, au sein d’Horizons Neufs, où les résidents préparent à manger et puis accueillent des personnes qui viennent de partout, explique le papa du Chat. Ce midi, il y avait des personnes qui travaillent dans une entreprise voisine, puis Saule et moi parce qu’on est en train de préparer le gala d’Horizons Neufs qui aura lieu dans deux semaines."

Ce gala permet chaque année de mettre en avant les projets de l’ASBL et de mettre à l’honneur à la fois ses bénéficiaires et ses collaborateurs. "On veut célébrer qui nous sommes, nos missions et ce que nous faisons au quotidien au profit de nos bénéficiaires, souligne Silvio Cesaraccio, directeur. La deuxième chose, effectivement, c’est de faire parler de nos projets et d’attirer ainsi l’un ou l’autre soutien."

En effet, le Covid-19 n’a pas épargné cette ASBL qui propose un réseau de services inclusifs au bénéfice de 84 personnes en situation de handicap. Mais plus que jamais, l’ASBL souhaite poursuivre ses projets et pour cela a besoin de fonds.

Parmi ces projets, il y a l’installation d’un nouvel ascenseur à la Serpentine, un espace bien-être à la Lisière, une douche adaptée à l’Argentine (La Hulpe), mais surtout la construction d’une nouvelle résidence – Les Artisans – adaptée aux personnes vieillissantes.

Cette construction d’environ 2 000 m2 pourra accueillir 18 adultes avec un handicap mental, soit deux de plus que l’actuel établissement La Cognée, vétuste et inadapté aux personnes vieillissantes. "Les Artisans, c’est notre projet phare de cette année. C’est la construction d’une structure qui se veut beaucoup plus orientée vers les soins, beaucoup plus axée sur le médical pour proposer un accompagnement pour nos résidents qui sont notamment vieillissants. Cela fait partie de notre mission d’accompagner nos résidents, si possible, à vie. C’est un projet ambitieux et il nous manque encore 1 million d’euros pour pouvoir boucler un budget estimé à plus de 5,5 millions. On y croit et on y travaille en tout cas", poursuit Silvio Cesaraccio. La somme manquante doit être réunie pour la fin de cette année 2023 au plus tard, sans quoi la construction du bâtiment ne pourra pas débuter.

Le gala

C’est donc le mardi 25 avril, à 20 h, à la Sucrerie de Wavre que se tiendra le 6e gala de l’ASBL Horizons Neufs. L’an dernier, 850 personnes avaient fait le déplacement pour voir les Girls in Hawaii. Cette année, ce sera donc Saule qui viendra chanter: "J’ai tout de suite accepté. J’aime à penser qu’il y a une dimension humaine dans mon métier, il y en a une d’office avec le public, mais se dire qu’on peut prêter main-forte, entre guillemets, à des associations qui nous sollicitent, ça donne un petit supplément d’âme à ce qu’on fait…", explique l’auteur de Dusty Men.

Cette année, pour la première fois, les résidents feront partie de l’organisation grâce à l’aide de l’ASBL Cap Event qui intègre des adultes en situation de handicap mental dans l’événementiel. Environ 300 places restent disponibles pour ce gala du 25 avril.

Réservations via le site de la Sucrerie de Wavre: www.lasucreriewavre.be