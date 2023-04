Installée dans les années 90 par Charles Aubecq, la fontaine de l’Europe s’inspirait de celle de Sainte-Maxime. "Elle a eu ses belles années, marquait de son style l’entrée de notre ville et était devenue une sorte de repère", notent les responsables de la Ville de Wavre.

Mais cela fait maintenant plusieurs années que cette fontaine ne fonctionnait plus. Le système de jets a été réparé à plusieurs reprises mais le dispositif ne permet désormais plus ni une bonne récupération de l’eau ni une réparation efficace.

La Ville de Wavre a donc pris la décision de démonter et d’évacuer la structure de la fontaine, y compris la sphère en béton vétuste.

Des plantations d’arbres et d’arbustes sont planifiées pour la remplacer.

Les travaux de démontage de la fontaine débuteront mardi 11 avril 2023. Un petit engin de chantier sera équipé d’un marteau-piqueur pour morceler le béton. Les gravats seront embarqués dans la foulée et le tout sera évacué vers un centre de tri.

L’esplanade centrale gardera ses petits murets de pierres sèches. Un tilleul à grandes feuilles sera planté au centre du rond-point dans les prochains jours, à la place de la fontaine. Il viendra s’ajouter aux liquidambars déjà en place.

"Sa silhouette majestueuse trônera superbement à l’entrée de notre cité. Nous avons d’ores et déjà choisi un sujet de grande taille pour assurer une présence au centre du giratoire. Le tilleul, espèce mellifère, peut vivre des centaines d’années et nous l’avons également choisi pour la postérité", prévoient les responsables communaux.

D’autres plantations viendront s’ajouter à l’arrivée de l’automne, période idéale pour transplanter les arbres et les arbustes: trois chênes à feuilles de houx, trois Paulownia, trois merisiers et des arbustes variés ont été choisis pour accompagner le tilleul central et redonner plus de place à la nature dans notre environnement.