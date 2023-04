Du wifi gratuit à Wavre : 3,9 millions€ pour la 5G

Connectow vient de bénéficier d’une subvention de 3,9 millions d’euros de la part du Fonds numérique européen. Avec la somme obtenue, le consortium soutiendra divers projets au cours des trois prochaines années. Cela afin de faire de Wavre une ville mieux gérée et de réaliser des économies. Cette idée s’inscrit dans la vision stratégique de développement Wavre 2030 : "Nous avons été les premiers à offrir une fenêtre numérique à nos citoyens. Nous avons également été les premiers à développer des solutions d’éclairage intelligent dans toute la ville. Pour nous, les nouvelles technologies sont un moyen essentiel pour répondre aux attentes d’un monde en pleine mutation ainsi qu’aux attentes des acteurs de l’économie, de la santé, du tourisme et de la culture implantés sur notre territoire", déclare la bourgmestre, Anne Masson (MR).

Connexion pour tous

En plus des projets autour des infrastructures et de la sécurité communale, Connectow va mettre à disposition un accès internet gratuit à Wavre, Bierges et Limal. En 2014, Wavre avait déjà installé quelques zones de wifi urbaines. En 2021, elles ont été étendues comme dans le centre-ville. La Ville avait obtenu un financement de 15 000 € via le projet européen WiFi4EU. Connectow poursuit le projet et va encore plus loin. Fini les câbles et les bornes, les antennes offriront le réseau partout dans les trois entités. Les écoles pourront donc bénéficier d’un internet gratuit.

Avec ce coût en moins, d’autres projets éducatifs seront financés. Ce wifi généralisé va également être utile dans bien d’autres situations. Les organisateurs d’événements auront accès à un wifi gratuit et illimité. Cette connexion sera utilisée pour des capteurs de qualité de l’air, la gestion du trafic et du stationnement ou encore les poubelles connectées. Connectow a son propre site internet. Pour l’instant, les informations sont réduites mais une fois le retrait des accords de non-divulgation, les autorités partageront les projets plus concrets développés avec l’aide du Fonds numérique européen.