Course-poursuite fatale : acquittement requis pour un policier de Wavre

La suite de l’enquête a démontré qu’ils étaient bien liés au vol de la voiture, mais cet élément est malheureusement devenu assez accessoire, vu la tournure prise par cette poursuite.

Le véhicule de police s’est avancé lui aussi dans la pâture pour se rapprocher des fuyards. D’après le conducteur, alors qu’un des deux jeunes se trouvait à hauteur du combi, à plus ou moins un mètre, il a disparu. En réalité, il venait de glisser et une roue du véhicule de police est passée sur lui.

La victime, âgée de 22 ans, s’est retrouvée coincée sous le combi qui s’est immobilisé après quelques mètres, et le jeune homme est décédé quelques minutes plus tard, sans que personne n’ait rien pu faire pour lui sauver la vie.

En chambre du conseil, le ministère public avait évoqué un tragique accident, les policiers n’étant pas responsables de ce qui s’est passé à l’entrée de la prairie alors qu’ils remplissaient leur mission légale.

La décision était allée dans ce sens mais la famille de la victime a fait appel devant la chambre des mises en accusation de Bruxelles. Où un non-lieu avait également été requis. Cependant, la juridiction bruxelloise a décidé de renvoyer le conducteur du combi devant le tribunal correctionnel.

Ce mardi, à Nivelles, sur le banc des prévenus, le policier wavrien devait s’expliquer sur une prévention d’avoir donné la mort sans intention de la donner mais par défaut de prévoyance ou de précaution.

"Je ne le plaide pas, mais…"

La thèse développée par la partie civile est que l’agent, en poursuivant en voiture des jeunes qui couraient sur un terrain boueux, aurait dû se douter qu’il y avait un risque de chute, et qu’il ne pourrait pas arrêter son véhicule à temps. L’avocate de la mère de la victime est allée un cran plus loin: "Je ne le plaide pas, mais on ne m’ôtera pas de la tête que ce garçon a été percuté par le combi…", a-t-elle glissé.

En soulevant l’indignation du côté de la défense. L’expert automobile n’a pas remarqué de trace de choc sur la voiture de police, le médecin légiste n’a relevé sur le corps de la victime aucune lésion attestant d’un heurt violent, et les policiers ont toujours affirmé qu’ils n’avaient pas touché le jeune avant qu’il glisse malencontreusement sous la roue de leur véhicule.

"On est rentré au maximum 15 mètres dans le champ. J’étais en train de ralentir pour m’arrêter lorsqu’il est tombé, a martelé le policier devant le tribunal. Je n’ai pas cherché à le faire tomber, à aucun moment ! Je regrette évidemment cet accident tragique, que je n’ai pas voulu provoquer. Prévoir que quelqu’un va chuter, c’est impossible…"

L’expert automobile a estimé que le combi roulait à une vitesse située entre 17 et 21 km/h, ce qui accrédite l’affirmation du prévenu selon laquelle il voulait s’arrêter après s’être engagé dans l’entrée de la prairie.

"Il n’y a pas eu de faute"

Pour le procureur du roi, qui a requis en personne à l’audience mardi, rien ne permet de conclure que le combi a percuté la victime, et plusieurs éléments de l’enquête démontrent même le contraire. "C’est un drame, mais les éléments objectifs montrent qu’il n’y a pas eu de faute dans le chef du prévenu", a-t-il affirmé en demandant l’acquittement du policier.

Le tribunal rendra son jugement le 2 mai.