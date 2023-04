L’annonce n’est pas encore officielle mais on sait que les tractations vont aboutir vu que les autorités wavriennes ont décidé de mettre le centre-ville en zone 30. L’idée est d’harmoniser la vitesse de tous les véhicules qui traversent Wavre afin de réduire le nombre d’accidents et leur gravité mais aussi et surtout, de permettre à Wavre de réduire drastiquement son empreinte carbone via la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur son territoire.

La qualité de vie des Wavriens en sera grandement améliorée par la réduction du bruit et de la pollution.

"De toute façon, on ne sait pas rouler beaucoup plus vite sur cette autoroute aux heures de pointe", disent les autorités qui vont même plus loin: "Comme la circulation sera ralentie sur ces quelques kilomètres, une bande sera aménagée pour les deux roues, ce qui permettra aux nombreux travailleurs du zoning Nord de Wavre de rejoindre leur société à vélo ou à trottinette."

On peut l’imaginer, ce ralentissement forcé pourrait inciter les automobilistes en provenance de Namur à utiliser le train pour rejoindre la capitale au départ de Louvain-la-Neuve. Le parking P + R de Louvain-la-Neuve est en effet sous-utilisé et même le ministre Henry a récemment jugé "l’infrastructure disproportionnée". Voilà qui devrait donner une nouvelle impulsion à ce parking.

Si la fréquentation du parking ne devait pas augmenter ces prochains mois, la Région projette de revendre deux niveaux à la société Nausicaa pour y installer des aquariums.

Parmi les défenseurs du projet de mise à 30 km/h de l’autoroute, on trouve les promoteurs du futur hôpital de Wavre. Ils sont même très heureux de la mesure, assure le Professeur Mérou. Celle-ci permettra d’aménager, sur la bande d’arrêt d’urgence, l’infrastructure qui permettra à un "bus autonome", sans chauffeur donc, d’assurer une navette entre la gare et l’hôpital sans devoir traverser le centre-ville. Les vélos pourront aussi circuler sur la bande d’arrêt d’urgence. Les pédalos en seront, par contre, bannis pour "d’évidentes raisons qu’il n’est pas utile d’expliciter tant elles sont évidentes", a tranché Jean-Claude Alevin, du Comité imaginaire d’accompagnement de l’E411.

On parle aussi de la possibilité de mettre un passage piéton sur la même E411 à hauteur des aires de repos de Bierges, un projet beaucoup moins coûteux que la passerelle imaginée au-dessus de la voie rapide. Ce passage doit permettre aux automobilistes en provenance de Bruxelles de profiter, en soirée, du parking de l’aire de repos pour se rendre directement à la Sucrerie.

Bref, tout le monde n’y trouve que des avantages. Même Walibi a fait savoir que la vitesse sur ses attractions ne dépasserait plus les 30 km/h, si la mesure était adoptée. Ce sera de toute façon le cas sur la rivière sauvage. Pour ne pas perturber les poissons.