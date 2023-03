Wavre : jeux, sets et match pour l’emprunt de la Raquette

Depuis 2020, la Raquette rêve de disposer d’une seconde bulle pour pouvoir accueillir les pratiquants en hiver. La première affiche souvent complet et vu le développement de l’école de tennis du club, et comme durant l’hiver la location des terrains se fait à l’heure, cette seconde bulle permettrait d’accroître l’offre avec deux terrains supplémentaires. Afin de concrétiser le projet d’une seconde bulle, les administrateurs de l’ASBL ont introduit une demande de subsides auprès d’Infrasports. Las, le premier dossier n’a pas été rentré dans les temps, il a donc fallu relancer la procédure. Les subsides espérés couvrant la moitié du prix de la bulle, l’ASBL La Raquette doit donc financer le solde par un emprunt pour un montant maximum de 175 000 €. La garantie de la Ville est sollicitée. Mais mardi, alors qu’il ne s’agit que d’une décision de principe, qui, certes, nécessite un vote, les débats au conseil communal se sont enflammés. On a eu droit à un solide tie-break (jeu décisif) entre Écolo et la majorité.