Walibi peaufine les derniers détails avant son ouverture de samedi

Ce jeudi était consacré au "stressday", l’occasion pour les équipes techniques et les presque 300 saisonniers de préparer cette rentrée. "On simule les conditions d’une journée d’ouverture normale du parc mais sans client, explique Justien Dewil, porte-parole de Walibi. Nos équipes forment les derniers arrivés, elles font tourner les attractions à vide et puis de temps en temps, elles simulent des pannes afin de savoir comment réagir si le problème se déclenche en présence des clients."

Des nouveautés

Dans le cadre de son plan de développement présenté en 2017, visant à améliorer l’expérience visiteurs, à la fois sur le plan structurel et sur le plan thématique, le parc d’attractions a prévu l’installation d’une nouvelle attraction: Silverton.

Installée dans la zone Western du parc, à quelques pas du Dalton Terror, elle doit son nom à la communauté de fans du parc qui, à l’issue d’un jeu concours sur les réseaux sociaux a tranché en faveur de cette appellation. Celle-ci fait référence au train qui desservait la ville minière de Silverton, perdue à 3 000 m d’altitude dans le Colorado.

Si elle remplace l’attraction "Tuf Tuf Club", les visiteurs devront attendre cet été pour découvrir les douze véhicules équipés d’une manette capable de les incliner jusqu’à 90° dans les airs.

Cette année Walibi a aussi investi dans sa zone aquatique. À partir du mois de décembre 2023, Aqualibi s’agrandira de 1 000 m2 pour accueillir une tour de 25 m de haut contenant quatre toboggans inédits dans le Benelux. Une zone de détente avec un jardin extérieur et un point de restauration sera également ajoutée.

Neutralité carbone visée pour 2030

Par ailleurs, dans un souci écologique, le parc wavrien a quelque peu modifié la structure d’Aqualibi. "Pour améliorer nos performances énergétiques, nous avons isolé toute l’enveloppe du bâtiment, changé les portes d’entrée et d’ici le mois de juin nous allons installer un immense champ de panneaux solaires", confie la porte-parole du parc.

L’objectif de ces changements est d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2030.

Calendrier d’ouverture étendu

Autre nouveauté cette année : Walibi élargit son calendrier d’ouverture et, pour la première fois de son histoire, le parc sera ouvert en hiver, lors des vacances de Noël. "Nous voulons désaisonnaliser le calendrier du parc et être ouvert plus longtemps."

Cette ouverture hivernale est l’occasion pour le parc de renforcer son offre événementielle. "Halloween fonctionne très bien chez les adolescents et les adultes, c’est un événement très important ici. En ouvrant à Noël, on espère attirer un public plus familial, dans une ambiance plus chaleureuse avec des décorations et des animations festives."

En 2024, le parc wavrien a également pour ambition d’ouvrir durant les vacances de carnaval.

Une moins bonne nouvelle

Après les bonnes nouvelles, en voici une qui ne fera pas plaisir aux visiteurs : les prix des tickets d’entrée ont été revus à la hausse par rapport à l’année dernière : 45 € pour un ticket standard adulte contre 42 € en 2022 et 40 € pour un enfant contre 37 € l’an dernier. Précisons toutefois que ces tarifs avaient déjà été augmentés dans le courant de la saison 2022.