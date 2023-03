Prime pour les langes lavables : pour des bébés macas zéro déchet à Wavre

Comme expliqué dans le communiqué, l’option des couches lavables est une solution très écologique pour remplacer les couches jetables qui sont des déchets non-biodégradables car composés de 30% de plastique. Au cours de ses premières années, un enfant changé avec des couches jetables en utilise en moyenne 5 000 avant de pouvoir s’en passer. Or, pour la même période, il ne faut qu’une petite trentaine de langes lavables.

Pour encourager leur utilisation, certaines Communes de la province octroient une prime. C’est le cas de Wavre.

Depuis 2021, Wavre a déjà octroyé 3 300 € de primes à 32 ménages qui ont fait ce choix.

Cette prime est octroyée sous certaines conditions et correspond à 50% du montant de la facture d’achat des langes avec un maximum de 125 € (le formulaire de demande se trouve sur le site de la Ville). Plusieurs factures d’achat peuvent être cumulées afin d’atteindre ce plafond. Cette prime n’est valable que pour les enfants jusqu’à l’âge de 3 ans. Une prime supplémentaire de 25 € peut également être demandée par les parents ayant suivi une formation concernant l’utilisation des langes lavables.

On peut retrouver des formations de ce type via le Réseau Couches Lavables. Celui-ci regorge aussi d’adresses en Brabant wallon pour aiguiller les parents : l’atelier d’Émeline à Wavre et à Nivelles (f acebook.com/Ateliers.Emeline.Ducrocq), la famille Canard à Ottignies-LLN ( lafamillecanard.com), Empreinte et Moi à Mont-Saint-Guibert ( empreinteetmoi.be), les petits Langes Verts à Chastre ( langesverts.be) et AromaRoots à Ramilies ( facebook.com/Aromaroots.be)

"Même sans les primes, les couches lavables sont extrêmement économiques par rapport à des couches jetables, nous a confirmés Christine Boucher d’AromaRoots. Il n’y a pas beaucoup de contraintes. Certes, il y a le lavage mais cela se fait en machine. La seule vraie contrainte est de bien adapter la couche à la taille de l’enfant."

Ajoutons qu’à Wavre, il n’y a pas de prime pour les couches adultes mais la Ville donne gratuitement 4 rouleaux de sacs-poubelle de 60 litres par an. Pour cela, il suffit d’un certificat médical attestant l’incontinence et d’en faire la demande au service population.