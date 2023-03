Les moutons bientôt de retour aux 4 Sapins

Il fallait cependant l’évaluer et le service environnement avait communiqué, auprès des habitants du quartier des 4 Sapins, un questionnaire pour avoir leur avis sur ce nouveau mode d’entretien de la zone verte du quartier. Ce mardi, lors du conseil communal, Luc Gillard, l’échevin en charge du service environnement a détaillé les résultats du questionnaire. Sur les 150 répondants 139 personnes (93%), veulent voir l’expérience renouvelée en 2023. Seulement 4 personnes ne se prononcent pas et 8 personnes n’en veulent plus.

Parmi ces 8 personnes, la majorité n’apprécie pas trop l’expérience car elles ne peuvent plus laisser leur chien courir en liberté. "Je tiens à rappeler que les chiens doivent être tenus en laisse sur la voie publique, a commenté l’échevin Luc Gillard avant d’énumérer la série de propositions venue du questionnaire. Les riverains nous proposent de mettre plus de brebis, pour avoir un meilleur résultat. Ils proposent aussi de mettre en place des activités autour de la présence du pâturage. Ils demandent aussi des déplacements plus fréquents du troupeau et de pouvoir commencer la saison plus tôt. On nous demande d’éviter de mettre les moutons en enclos à proximité des chemins et, donc de mixer le pâturage avec de la tonte mécanique."

Ces échos très positifs ont poussé le Collège à mettre un point à ce propos lors de la séance du conseil communal. En effet, une convention d’occupation est nécessaire pour régler cette occupation au niveau administratif. Le conseil communal ayant adopté le point à l’unanimité, la saison de pâturage du troupeau de moutons commencera en avril. Ainsi, le service environnement a proposé que le service plan vert se charge de tondre sur une largeur de tracteur, soit un mètre, les bords de chemin et le long des propriétés des riverains.

La bergère a également quelques demandes pour assurer le bien être de ses moutons. Pour ce faire, la Commune mettra à sa disposition un accès à l’eau avec un bac de 1000 litres. Elle met aussi un jeu de clôtures électriques sur batterie solaire à sa disposition. "Tout cela ne coûte pas cher par rapport aux 3 500 €, a ajouté Luc Gillard. Des arbres seront plantés à l’automne. Nous avons trois endroits pour planter 3 à 4 arbres. Ce seront des espèces mellifères et plus que probablement des fruitiers."

Françoise Darmstaedter (Écolo) a quand même demandé à l’échevin s’il envisageait d’étendre l’expérience à d’autres terrains. Luc Gillard voudrait bien mais ce sont les troupeaux de moutons qui font actuellement défaut. Gageons que la reconduction de cette expérience suscite l’intérêt d’autres éleveurs de Wavre ou des environs.