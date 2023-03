La rue du Pont du Christ revient au double sens... pour le moment

On le savait depuis que le point avait été mis à l’ordre du jour du conseil communal: la rue du Pont du Christ, l’un des principaux axes commerçants du centre de Wavre, va revenir à double sens de circulation sur toute sa longueur. Ce "machine arrière" du collège wavrien fait suite aux résultats collectés après une période d’évaluation d’un an. En gros: le mécontentement des riverains et des automobilistes s’est fait entendre bien plus que la satisfaction de quelques cyclistes et piétons qui se sont exprimé lors des enquêtes proposées. Autre constat: il n’existe pas de rocade au tracé suffisamment clair autour du centre pour permettre des alternatives sérieuses aux automobilistes. Du coup, des voiries telles que la courte rue des Fontaines, absolument pas dessinée pour un passage intensif des voitures, ont fait les frais de cette déviation.