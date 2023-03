Les trois élèves de l’IPES, Elliot Becker, Aurélie Cluystens et Quentin Vander Weyer, encadrés par leur professeur Merric Maes et coaché par Jordan Boreux se sont imposées dans cette 18e édition du trophée culinaire Baron Romeyer, organisée par la province du Brabant wallon et Eurotoques.

Les Wavriens se sont imposés devant l’école hôtelière provinciale de Namur et c’est l’institut Notre-Dame de Fleurus qui complète le podium. Le collège Cardinal Mercier à Braine-l’Alleud et l’ITCF Val-Itma de Tournai participaient aussi à la compétition.

"Il faut dire qu’on avait sorti l’artillerie lourde"

"Je suis un jeune professeur à l’IPES et c’était clairement le challenge de cette année, lance Merric Maes, le professeur de l’IPES qui accompagnait les élèves. Curtis (Mulpas) m’a beaucoup aidé pour préparer ce trophée et les élèves ont énormément travaillé avec beaucoup d’entraînements en dehors des heures de cours et même le week-end. Il faut dire qu’on avait sorti l’artillerie lourde avec des élèves de 7e qui se connaissent depuis des années et qui ont fait preuve d’un énorme esprit de groupe."

Les élèves faisaient face à une série d’ingrédients imposés dans la préparation de leur menu. Crevettes grises et pommes de terre Franceline comme entrée, carré de porc Duroc et jus pomme-betterave pour le plat, "spéculasses" (spéculoos avec plus d’épices) et moutarde en dessert.

"Tous nos plats étaient très bien évidemment mais s’il y a un plat pour lequel nous avons été particulièrement félicités, c’est le dessert à base de moutarde. On nous a vraiment complimentés pour l’harmonie des goûts."

"Un fameux challenge pour les années à venir"

Pour rappel, le jury est composé de professionnels du métier, mais aussi de quidams (fournisseurs, politiciens, collaborateurs…) qui participent à la réalisation de l’événement.

Les participants au concours avaient reçu les formalités nécessaires à l’organisation de leur menu il y a trois mois et s’entraînaient depuis lors: "Malgré les ingrédients qui nous sont imposés, on est totalement libre sur les accompagnements et nous pouvons laisser place à notre créativité. ", expliquait un des élèves.

L’IPES n’avait plus remporté le trophée depuis 2012. C’est dire que ce retour du trophée à Wavre constitue bien plus qu’une simple victoire: "C’est vraiment formidable de rentrer avec ce trophée à Wavre. Cela donne une belle visibilité pour l’IPES et c’est même un fameux challenge pour les années à venir."

C’est surtout aussi le signe d’un enseignement de qualité au sein de l’établissement qui voici deux semaines a aussi brillé au concours Olivier Rollinger (trois étoiles) à Dinard en France.

Et, on a aussi appris que trois élèves – un en salle et deux en cuisine – ont été retenus pour l’EuroSkills qui se déroulera en Pologne en septembre premier.