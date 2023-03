Le chanteur belge Konoba annonce une pause dans sa carrière pour se concentrer sur la lutte écologique

Avant de dire au revoir à son public, et non adieu, à la fin de cette année 2023, l’artiste brabançon désire plus que jamais "vivre une dernière année de folie, jouer un maximum de concerts, de festivals, voir les sourires dans le public, les mains en l’air, les danses effrénées et entendre les voix qui chantent en chœur avec lui", peut-on lire sur sa publication Facebook.

Si la nouvelle semble avoir été plutôt bien accueillie par le public, avec une centaine de messages de soutien accompagnés de photos marquant les moments forts de la carrière du chanteur, c’est aussi parce que Konoba ne s’est pas arrêté là. En effet, dans son message, il détaille les raisons qui l’ont poussé à prendre cette décision et à écrire ce post.

Soucieux depuis plusieurs années de la question écologique, Raphaël Esterhazy a décidé de suivre il y a près d’un an et demi, en parallèle de sa carrière de chanteur, un ensemble de cours en ligne sur l’économie circulaire, les écosystèmes, le management carbone et la microbiologie des sols. "Le fait qu’on soit au bord du gouffre ne fait même plus débat. Il nous reste entre 5 et 10 ans pour totalement renverser la tendance si on veut éviter les pires conséquences, et pour l’instant tout semble indiquer qu’on n’y arrivera pas. Je ne peux plus rester les bras croisés à attendre que d’autres se bougent pour trouver des solutions, j’ai besoin de me lancer corps et âme dans cette bataille", explique-t-il sur Facebook.

C’est dans cette optique qu’il travaille désormais à aider des business, tels que le secteur de la musique, à leur réduire impact écologique.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître en communiquant de la sorte, le chanteur de On Our Knees souhaite se détacher des réseaux sociaux. Prônant la course aux likes et dissimulant une injonction de se comparer sans cesse aux autres, ils arrivent à conduire certains utilisateurs à développer des problèmes de santé mentale.

Si le Raphaël Esterhazy se dit assez résistant pour y faire face, "un succès qui n’est pas au rendez-vous est toujours un coup au moral", avoue-t-il. Selon le chanteur brabançon, les artistes semblent particulièrement touchés par ce phénomène, pouvant dès lors plus facilement basculer vers la dépression et le burn-out.

"Je dois me battre non-stop pour mon bout de pain"

Par ailleurs, la réalité de sa vie d’artiste indépendant ne lui permet plus à l’heure actuelle de vivre correctement: "Mon salaire se rapproche de celui d’un salaire minimum. Je vis de manière modeste. Je dois me battre non-stop pour mon bout de pain", confie-t-il. Bien qu’ayant réussi à vivre de sa passion et à atteindre un tel succès sans label – chose exceptionnelle en Belgique – Konoba est réaliste: "On se bat à arme inégale dans le monde de la musique. Je ne suis pas le seul artiste à avoir pris cette décision. La Belgique refuse d’imposer un quota d’artistes belges à diffuser sur ses radios", déclare-t-il.

Sa publication a suscité de nombreuses réactions de la part d’autres talents belges qui partagent sa vision du milieu musical et comprennent sa décision.

Il conclut toutefois ce long message sur une note positive remerciant l’ensemble des personnes ayant contribué à sa réussite, ainsi que son public.

Que celui-ci se rassure, d’ici la fin de l’année 2023, Konoba sera encore sur scène, avec plusieurs dates en Belgique et à l’étranger. Ils pourront notamment le retrouver le 13 mai prochain au Rock System Festival à Louvain-la-Neuve ou le 9 avril au Cirque royal.