Billy Jeans, de l’école du Verseau, s’est qualifiée pour la finale nationale des Mini Entreprises

C’est en octobre 2022 que les mini-entrepreneurs ont eu l’idée de lancer une collection de totebags (des sacs en toile portés à l’épaule, NDLR) faits à partir de jeans réutilisés. Derrière cette création, le constat que les sacs en plastique achetés dans les supermarchés sont souvent peu résistants au poids des bouteilles d’eau, de lait et autres.

L’utilisation du jeans s’est imposée comme une évidence pour Igor Coulee, CEO de Billy Jeans: "J’avais des jeans chez moi que je ne mettais plus mais qui étaient encore en bon état et je cherchais quelque chose de plus solide qu’un totebag en simple tissu pour faire mes courses", explique le jeune homme.

"En plus de son aspect solide et tendance, ce sac est écologique puisqu’il donne une seconde vie à une matière qui, pour être produite, nécessite beaucoup d’eau et pollue énormément", rappelle Clémence Delneste, responsable communication et marketing.

Un projet bien construit

Dans un premier temps, la jeune équipe a mobilisé son entourage et son école afin de récolter un maximum de jeans. Pour la production, les jeunes entrepreneurs ont fait appel aux élèves de l’option Couture de l’Institut Bischoffscheim à Bruxelles. S’intégrant parfaitement dans leur cursus de couture du jeans, la collaboration avait un but caritatif. Le produit de la vente des sacs a été reversé à l’ASBL Yambi Développement, située à Wavre, et oeuvrant à l’intégration des migrants.

Dans un second temps et afin de faire vivre leur mini entreprise, les huit élèves ont choisi de se tourner vers l’atelier de couture Green Clothes, installé à Court-Saint-Étienne, pour produire leurs totebags en jeans. "Les couturiers ont carte blanche quant à la mise en forme du sac, explique Igor Coulee. Qu’ils utilisent un seul jeans pour la confection du sac, ou qu’ils en utilisent plusieurs pour faire un patchwork, on leur laisse vraiment le choix."

Vendus sur leur site internet (voir ci-dessous) entre 20 et 30 euros, les jeunes ont choisi de réinvestir les bénéfices des ventes dans leur société.

Finale à l’Aula Magna

Le 11 février dernier, à l’occasion du Congrès des Mini Entreprises, Billy Jeans a été sélectionné parmi 111 Mini Entreprises pour participer à la finale nationale du concours. "On ne s’y attendait vraiment pas", confie Clémence Delneste, la seule fille du groupe.

Le 17 mai prochain, c’est à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve que Billy Jeans défendra son projet devant un jury d’experts pour tenter de remporter 1 000 euros ainsi qu’une place pour la finale européenne à Istanbul. D’ici là, le groupe n’hésite pas à faire appel aux dons de jeans sur ses réseaux sociaux (@billyjeans_project). Notez que ceux-ci peuvent être déposés à l’école internationale Le Verseau ou récupérés par les membres du groupe auprès des particuliers.

Pour tout contact et achat, aller sur Facebook ou sur

https://billyjeans-1.sumupstore.com/